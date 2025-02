Les inesperades paraules d'Isabel Rábago a Telecinco després del seu acomiadament

Fins fa unes setmanes, Isabel Rábago era una de les cares habituals de Telecinco. La periodista havia col·laborat amb una llarga llista de programes de la cadena i la ruptura entre ambdues parts va agafar per sorpresa a molts espectadors.

A principis de gener Mediaset decidia prescindir dels serveis de la col·laboradora perquè no havia superat "els filtres" per renovar contracte amb Unicorn Content, la productora d'Ana Rosa Quintana. Així, la seva última aparició a la cadena succeïa a 'Vamos a Ver', on protagonitzava una forta discussió amb alguns dels seus companys.

Fins al moment, la col·laboradora no ha revelat els motius del seu acomiadament i només va publicar un comunicat desmentint les declaracions de la cadena. Isabel Rábago segueix sense quedar-se callada i ara ha llançat un dard a Mediaset a les seves xarxes socials a través de 'Ni que fuéramos'.

I ha prosseguit escrivint: "I és que com deia Vasile: 'L'important és fer televisió per als que veuen la televisió'. No hi ha més preguntes senyoria", va sentenciar Rábago, llançant un clar consell a Telecinco després de la complicada etapa d'audiències que travessa.

De moment, Isabel Rábago sembla que ha decidit allunyar-se dels platós i centrar-se en un nou projecte professional. Segons va avançar El Confidencial Digital, la periodista hauria decidit centrar-se en la seva altra gran passió: el dret. L'excol·laboradora, que va completar fa uns mesos el Màster d'Accés a l'Advocacia i recentment es va col·legiar com a advocada exercint, estaria apostant per aquesta nova faceta professional. Cal recordar que Isabel Rábago va iniciar els seus estudis de dret fa cinc anys, compaginant-los amb la seva feina a televisió i ara sembla disposada a dedicar-se plenament a aquesta nova etapa