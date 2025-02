Chelo García-Cortés insulta directament a Joaquín Prat després d'unes paraules contra ella

Després de diverses setmanes allunyada de 'Ni que fuéramos', Chelo García-Cortés ha tornat al plató i la seva tornada no ha passat desapercebuda. Només començar l'emissió, l'espai recordava el moment en què, en la seva última aparició, es va mostrar visiblement molesta amb Kiko Matamoros i Kiko Hernández per dir-li "Chelordomo". Un apodo que va sorgir durant la seva participació a 'Supervivientes' a causa de la seva actitud cap a Isabel Pantoja.

Enmig del debat, Chelo García-Cortés va justificar la seva reacció explicant que va utilitzar el terme "gilipollas" per referir-se als Kikos perquè li havien posat un sobrenom que no li agrada. Va ser llavors quan Belén Esteban va intervenir per aclarir que l'apodo no havia estat obra dels col·laboradors, sinó de Joaquín Prat. "Perdona Chelo, el sobrenom l'hem investigat i te'l va posar Joaquín Prat", va assenyalar la col·laboradora de 'Ni que fuéramos'.

"Bé doncs si és així hauré de dir que Joaquín també és un gilipollas", va afirmar sense embuts, adreçant-se directament al presentador de 'Vamos a ver'. Davant la sorpresa al plató, María Patiño va voler aprofundir en la postura de la col·laboradora. "Vostè considera llavors que Joaquín Prat també és un gilipollas?", li va preguntar. La resposta de Chelo García-Cortés va ser clara i directa: "Tot el que em digui com em van dir considero que ho són, si a mi m'insulten jo tinc tot el dret d'insultar".

D'aquesta manera, 'Ni que fuéramos' va emetre un vídeo amb el moment exacte en què la discussió va tenir lloc en una entrega anterior. Després de veure les imatges, Javier de Hoyos va preguntar a Kiko Matamoros si li havia dolgut que Chelo García-Cortés li digués "gilipollas". "Em dol que la manipuleu i que la mentiu i la utilitzeu com una dona que no tingués criteri i que intenteu trencar una bona relació que tinc amb ella", va respondre el col·laborador.

Acte seguit, va insistir en que ni ell ni Kiko Hernández van ser els responsables del sobrenom. "No teniu ni punyetera idea, el nom no li'l vaig posar ni jo ni Kiko Hernández, el que li'l va posar va ser Joaquín Prat a 'El programa de Ana Rosa'", va afirmar amb rotunditat.

En aquell moment, Kiko Matamoros va desafiar Chelo García-Cortés a sostenir les seves paraules. "A veure si tens el que cal tenir per dir-li gilipollas a Joaquín Prat", li va etzibar. La col·laboradora, fidel a la seva postura, no va dubtar a respondre: "Ai Joaquín quan et vegi. Mira si jo t'he dit a tu gilipollas i a Kiko Hernández també, si ell m'ha dit Chelordomo doncs també li dic gilipollas".

El to irònic de la conversa va continuar amb un comentari de Kiko Matamoros, qui va concloure: "Joaquín Prat gilipollas que has creat una cadena de gilipollas. Per culpa teva som gilipollas Kiko Hernández, Javi de Hoyos i Kiko Matamoros".