El nou projecte d'Aurah Ruiz que la converteix en protagonista a Mitele PLUS

Mitele PLUS amplia la seva oferta de continguts amb l'estrena de 'Madres: des del cor', un nou format d'entrevistes conduït per la comunicadora, advocada i escriptora Cruz Sánchez de Lara. Aquest programa, que arriba aquest dijous 13 de febrer, explorarà la maternitat des de diferents perspectives a través de les vivències personals de set convidades. Comptarà amb històries commovedores i plenes de superació.

Produït per Tesseo Producciones ('Lazos de Sangre'), el programa consta de set episodis que s'emetran en dates assenyalades per a cada protagonista. En cada entrega, les convidades compartiran el seu testimoni sobre els reptes i dificultats que han afrontat en la seva faceta com a mares. Revelaran l'amor incondicional, les preocupacions i els sacrificis que acompanyen la criança dels fills.

D'aquesta manera, l'estrena de 'Madres: des del cor' comptarà amb la model i influencer Aurah Ruiz com a primera protagonista. Coneguda per la seva activa presència a les xarxes socials, és mare d'un nen amb una malaltia rara incurable i parlarà sobre la fortalesa i entrega que requereix el seu dia a dia. "Jo estic aquí per al meu fill sempre", va dir Aurah Ruiz.

| Mediaset

'Madres: des del cor' comptarà també amb la participació de l'actriu i presentadoraAna Obregón; l'exdona de l'exporter de futbol Santi Cañizares, Mayte García; la cantant i compositora María Meneses; la periodista, escriptora i psicòloga Irene Villa; l'actriu Melanie Olivares; i l'advocada i exdirigent política Begoña Villacís. Cadascuna d'elles compartirà la seva experiència única en la maternitat, marcada per circumstàncies com la pèrdua d'un fill, la malaltia, la discapacitat o la diversitat familiar.

'Madres: des del cor' promet emocionar i fer reflexionar l'audiència sobre la realitat de ser mare en diferents contextos de la vida. A més d'aquesta estrena, pròximament, Mitele PLUS ampliarà el seu catàleg amb un altre format de cinc episodis relacionat amb la maternitat: 'Madres: veus des de l'ànima'. També conduït per l'advocada Cruz Sánchez de Lara, aquest espai comptarà amb mares que han patit la tràgica pèrdua dels seus fills en circumstàncies inesperades i doloroses.