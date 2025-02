L'enuig de la mare de Jesús Calleja en directe davant el seu nou projecte a Telecinco

Ja queda menys perquè Jesús Calleja iniciï la seva nova aventura a Mediaset. Aquesta vegada no visitarà cap continent ni començarà un nou programa. La magnitud d'aquest nou projecte el portarà fora del nostre planeta, ni més ni menys que a l'espai.

Es tracta de 'Calleja en el espacio' en què el presentador viatjarà fora de l'òrbita gràcies a Blue Origin, empresa de Jeff Bezos. Mediaset emetrà el llançament del coet a través d'una entrega especial de 'Informativos Telecinco'.

Amazon Prime ja ha estrenat aquest dilluns, 3 de febrer, els dos primers capítols. Relaten els orígens d'aquest somni espacial i culmina explorant el futur de la humanitat a les estrelles. D'aquesta manera, Jesús Calleja serà el tercer espanyol que tindrà l'oportunitat de viatjar a l'espai.

Aquesta missió espacial suposa un fita per al comunicador i per a la cadena. El lleonès està a punt de complir el somni que tant divisava de petit quan jugava amb coets: "Quan era nen, jo volia ser astronauta" va confessar l'aventurer.

I amb la mateixa il·lusió que quan era un nen, ha acudit a 'El programa de Ana Rosa' per parlar sobre algun dels seus preparatius abans de la gran aventura. Ana Rosa no va dubtar a preguntar-li com s'ho ha pres la seva mare aquesta gran notícia. "Podem obviar el tema de la meva mare?", va demanar entre rialles confessant que la seva mare no està molt d'acord amb aquesta aventura.

| Mediaset

Davant la discrepància de la mare mostrada per Jesús Calleja, el presentador es va animar a trucar a la seva mare en ple directe: "Truca i pregunta-li tu", va dir a Ana Rosa. "No em quedarà més remei que acceptar-ho amb bona cara, però per dins no és igual", va començar la mare de Calleja.

"Convenç-la perquè vagi al llançament, que no vol", li va demanar Jesús Calleja a la presentadora, mentre escoltava les queixes al telèfon. "Ha estat molts anys en aventures i no m'hi acostumo a això, a seguir patint i menys a la meva edat", va dir molesta la mare de l'aventurer.

Quant al dia del llançament, la seva mare no vol saber cap dada: "No hi aniré, no vull saber ni el dia, ni la data, ni l'hora". Només estarà feliç "quan trepitgi terra". I va acabar declarant que aquesta nova aventura "se'n va fora del seu cap".

El seu pròxim destí a l'espai és només el principi dels quatre projectes que té tancats amb Mediaset. Els altres tres són les noves temporades dels seus programes a la graella televisiva. 'Planeta Calleja' i 'Volando voy', així com l'estrena de 'Universo Calleja', el seu nou programa d'aventures amb famosos.