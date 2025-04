Telecinco treu del calaix 'El Gran Show', el seu nou format amb Dani Martínez

Telecinco arrenca de manera inesperada la promoció de 'El Gran Show', el nou format presentat per Dani Martínez per al prime time. En un ambient carregat d'humor, emoció i sorpreses, el còmic exhibirà la seva contrastada capacitat per improvisar i connectar amb el públic. Tot davant d'un auditori entregat, en el qual qualsevol persona pot convertir-se en estrella sobre l'escenari: així es desenvoluparà l'espectacle divertit que proposarà 'El Gran Show'.

"Estàs preparat per viure una nit amb moltes sorpreses? Benvinguts a 'El Gran Show', un programa impredictible on tots poden ser protagonistes. Estrelles i persones com tu viuran una nit en la qual no hi ha regles, plena de jocs, música i situacions inesperades. Tot pot passar en aquest impressionant escenari", diu la promo llançada per Telecinco.

El teatre Cartuja Center de Sevilla va acollir la gravació d'aquesta nova adaptació de l'exitós format britànic 'The Big Show'. És un programa marcat per l'humor i la improvisació en el qual es donaran cita convidats famosos, seccions, sketches, música i somnis fets realitat. D'aquesta manera, en la promo es pot veure com 'El Gran Show' comptarà amb convidats com Chenoa, Lola Lolita o Jaime Lorente.

Dani Martínez, conductor d'aquest espectacle sorprenent i inesperat, el va definir com "un mega show d'entreteniment, en el qual el protagonisme el donarem al públic que està assegut al teatre on gravarem el programa". "M'agrada molt que ningú sàpiga el que pot passar allà i que tothom pugui veure's embolicat en alguna de les seccions", va explicar.

| Mediaset

D'aquesta manera, 'El Gran Show' és una adaptació del format original britànic 'Michael McIntyre’s Big Show', produït per Hungry Bear Media. La seva estrena va ser el 25 de desembre de 2015 al Regne Unit a la cadena BBC One, que ha emès set temporades i dos spin-offs. A més, el programa ha estat adaptat amb èxit en diversos territoris europeus, com França (cinc especials a France2), Holanda, (vuit lliuraments i un especial nadalenc a RTL 4); i Itàlia (amb tres temporades emeses a Italia 1 i Canale 5).

Distribueix el format globalment NBCUniversal Formats, que és part de Universal International Studios, una divisió de Universal Studio Group.