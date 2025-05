És revelen els plans de Telecinco que afecten 'Supervivientes' i 'Gran Hermano'

Telecinco vol tancar l'any amb un cop d'efecte en el terreny de l'entreteniment. Conscient de l'atracció que continuen tenint els realities en l'audiència, la cadena ha decidit apostar fort per dos dels seus vaixells insígnia. A la tardor, Telecinco emetrà 'Supervivientes All Stars' i 'Gran Hermano', ambdós amb Jorge Javier Vázquez al capdavant.

En plena campanya per commemorar el 25è aniversari del naixement de 'Gran Hermano', Telecinco no ha escatimat en picades d'ullet i mencions al format. La maquinària promocional ja està en marxa, però la gran pregunta era com encaixar el retorn del mític reality. I és que Telecinco ja va confirmar que al setembre s'emetrà la segona edició de 'Supervivientes All Stars' després de l'èxit de la primera ara farà un any.

Segons avança Poco Pasa TV, 'Supervivientes All Stars' obrirà la temporada al setembre, amb una nova edició que reunirà alguns dels exconcursants més emblemàtics del format d'aventures. Es tractarà d'una edició curta, que es mourà entre el mes i mig i els dos mesos de durada. Per tant, seguirà el model de la seva primera edició, que va durar 38 dies, i no s'allargarà tres mesos com la versió habitual.

| Telecinco

A continuació, 'Gran Hermano' prendrà el relleu directe a la graella, ja queTelecinco té previst l'estrena per al mes de novembre. Amb aquesta data, la cadena garanteix que els concursants passaran les festes de Nadal tancats a la casa, un context que promet aportar noves emocions a la narrativa del programa. Sorprèn aquesta decisió, ja que sempre se sol evitar que els formats arribin a Nadal, una època de major consum i que genera problemes en els equips per les vacances.

Un altre dels misteris que envoltaven 'Gran Hermano' era el futur de la seva icònica localització. Després del tancament definitiu de la casa de Guadalix de la Sierra, quedava per resoldre on s'ubicaria el nou escenari del tancament. Segons el mitjà citat, la nova casa estarà situada a Tres Cantos, a escassos 12 quilòmetres de Mediaset, i compartirà espai amb el centre de producció de Netflix i els estudis de Secuoya.