Telecinco recupera la promoció de 'Todos por ti', el nou projecte de Carlos Sobera.

Telecinco arrenca la promoció d'un nou format per al seu prime time, que ja havia estat abans en promoció. El canal de Mediaset aposta per un nou game show d'èxit internacional: 'Todos por ti', presentat per Carlos Sobera. Emoció, sorpresa, tensió i molt humor són els elements d'aquest format d'entreteniment familiar basat en el format neerlandès 'Surprize Fund'.

En 'Todos por ti', una persona acudeix al plató de Carlos Sobera sense saber res del que li espera. El primer impacte es produeix quan en entrar es troba per sorpresa amb que estan presents 15 familiars i millors amics. Han estat ells els que l'han triat per donar-li la possibilitat de canviar la seva vida guanyant un quantiós premi econòmic.

Descobrirà a més que aquestes persones han anat a ajudar-lo a guanyar i a explicar al món per què creuen que es mereix realment endur-se el premi a casa. Un pot que ells mateixos han acumulat contestant per separat a les dotze preguntes que després haurà de respondre el protagonista. Així, cadascú aportarà una xifra a una torre de diners on quedaran reflectides totes les sumes aconseguides, sense indicar quant correspon a cadascú.

| Mediaset

En l'emocionant joc presentat per Carlos Sobera que es desenvoluparà a continuació, el concursant haurà d'anar encertant les preguntes. Si falla, haurà d'eliminar familiars i amics i amb ells la suma que aquests han aportat al pot. Per aconseguir l'objectiu disposarà a més d'una sèrie de comodins i en la prova final podrà guanyar el pot conservat... o marxar amb les mans buides.

Cal destacar que Telecinco ja va arrencar la promoció de 'Todos por ti' a la tardor i semblava que seria una de les seves apostes per acabar l'any passat 2024. Ara, el canal també està promocionant altres dos formats: 'El Gran Show' amb Dani Martínez i 'La Noche de los Récords' amb Jesús Vázquez. Tot apunta que ocuparan almenys la nit de dilluns i dimecres com a relleu de 'La Favorita 1922' i 'Universo Calleja', que finalitzaran durant el pròxim mes de maig.