Ana Luque frena en directe 'Fiesta' pel que s'atreveix a dir Olga Moreno

El que durant anys va ser una sòlida amistat entre Olga Moreno i Ana Luque, avui és només un record ple de retrets, indirectes i acusacions. El plató de 'Fiesta' ha estat aquest diumenge testimoni de l'última batalla entre les examics. Aquestes han portat el seu distanciament personal al terreny mediàtic, pujant el to de l'enfrontament com mai abans.

Olga Moreno va acudir a 'Fiesta' per respondre als recents comentaris d'Ana Luque, qui l'havia qualificat de ''reinona'' i d'estar ''molt pujada''. La col·laboradora no es va contenir i va llançar un discurs carregat de retrets cap a qui va ser una de les seves grans confidentes, visiblement molesta pel que considera una traïció.

La tensió va escalar quan, enmig de 'Fiesta', Ana Luque va intervenir en directe per telèfon, clarament alterada. Aquesta va expressar la seva decepció en considerar que Olga Moreno ''no li va agrair totes les vegades que la va defensar'' durant el seu pas per 'Supervivientes'. ''No és veritat el que diu, van ser tres vegades, no em va defensar'', va afegir sobre la seva participació posterior.

| Fiesta

Olga Moreno no va trigar a contestar a 'Fiesta': "Jo no era la teva defensora, jo era col·laboradora, hi vaig anar només sis vegades. Digues una sola mentida, no passa res perquè jo vinc amb proves''. ''Vinc amb la lliçó apresa, ahir vaig parlar amb una amiga que tenim en comú, li vaig preguntar si li vaig comprar la samarreta i em va dir que sí. A mi qui m'obligarà a posar-me una samarreta a la platja, ho vaig fer amb tot l'afecte'', va afegir.

Durant el creuament de paraules, ambdues van deixar entreveure que hi ha terceres persones involucrades en el conflicte. Ana Luque va assegurar que una amiga en comú li havia explicat que Olga Moreno no l'havia recolzat: ''Digues el nom. T'agrada parlar molt per darrere, fas cara de bona. T'agrada parlar per darrere amb les teves amigues, que són les meves''. Al que Ana va respondre amb fredor: ''Les teves amigues no són les meves''.

La conversa va finalitzar a'Fiesta' amb un contundent missatge per part d'Olga Moreno, tancant qualsevol possibilitat de reconciliació. ''M'ha fet molt de mal, moltíssimes coses, ha parlat de mi i de gent a qui estimo, no em dona la gana. Amigues així prefereixo tenir-les lluny que al costat'', va dir la col·laboradora.