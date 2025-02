El nou projecte de Jesús Calleja a Mediaset, que canvia inesperadament de canal

Ahir, dimarts 25 de febrer, es va fer realitat el somni impossible de Jesús Calleja. Un esdeveniment històric per a ell i el món que quedarà gravat a foc en el gran llibre de la història de la televisió. El presentador s'ha convertit en el primer espanyol no astronauta a viatjar a l'espai i en el primer presentador a fer televisió fora del planeta Terra.

Tot això ha succeït en el Coet New Shepard de l'empresa espacial Blue Origin. Una fita sense precedents, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de Mediaset Espanya, Prime Video i Zanskar Producciones. En directe a Telecinco hem pogut veure el despegament en un programa especial d'Informatius amb Carlos Franganillo i María Casado.

Aquest esdeveniment històric ha suposat un abans i després en la vida de l'aventurer i les bones notícies no paren d'aparèixer en la seva vida. Ara, després de 'Calleja en el espacio', arriba el gran estrena de 'Universo Calleja'. Un programa trepidant amb Jesús Calleja com a protagonista, acompanyat per famosos que s'endinsaran en un viatge sense precedents.

Com bé ha informat Mediaset, la gravació de 'Universo Calleja' va donar el tret de sortida a l'octubre de l'any passat. A més, el propi mitjà confirmava que Laura Escanes, Santiago Segura i José Mota són tres dels vuit protagonistes del grup que viuran la primera aventura d'aquest nou format.

El més cridaner d'això és que el programa no s'emetrà a Cuatro com estem acostumats amb títols com 'Planeta Calleja', sinó que s'estrenarà molt aviat en el prime time de Telecinco. Aquesta no és més que una altra estratègia del grup que se suma a l'objectiu de tornar a ser el que eren pel que fa a audiències. Així, 'Universo Calleja' arribarà a la primavera i formarà part de la graella amb programes com 'Supervivientes' o 'La Favorita 1922', la nova sèrie d'època de Telecinco.

Els detalls sobre 'Universo Calleja'

Després de portar a famosos a increïbles destinacions a 'Planeta Calleja', Jesús Calleja fa un pas més amb 'Universo Calleja', un nou format de Mediaset. En ell, un grup de famosos, coneguts del presentador, viuran un viatge únic narrat en diverses entregues.

Produït en col·laboració amb Zanskar Producciones, 'Universo Calleja' comptarà amb Laura Escanes, Santiago Segura i José Mota en un viatge a Egipte. S'hi sumaran altres rostres com David Bisbal i la seva dona Rosana Zanetti, Rossy de Palma, Eva Hache, Belén Rueda o Mercedes Milà. Així mateix, per Nepal va viatjar amb Antonio Orozco, Carlos Latre, Ágatha Ruiz de la Prada, The Grefg i Omar Montes.

Els protagonistes de 'Universo Calleja', amb diferents perfils i professions, es coneixeran mentre recorren màgics llocs, compartint experiències intenses i emocionants activitats. Tot davant els ulls dels espectadors.