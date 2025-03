'Bake off: Famosos al forn' va expulsar entre llàgrimes la concursant més riallera.

Cada vegada queda menys perquè 'Bake off: Famosos al forn' arribi al seu final. En aquesta novena entrega emesa aquest dilluns, 3 de març, només competien als forns sis pastissers. "El millor de cada carpa" ha assegurat Nagore Robles que no para de destacar amb les seves creacions.

I per anar sentint els nervis de la final, els pastissers van rebre ahir a la nit la visita de Ana Boyer, la guanyadora de l'anterior edició. Amb ella va començar la prova d'autor amb dos pastissos clàssics: la Victoria Sponge i el pastís de cervesa. Mario Marzo i Nagore Robles, Pol Espargaró amb Lidia Torrent i Benita juntament amb Carmen Morales han conformat les parelles d'aquesta prova.

En acabar el temps, la valoració dels jutges ha estat molt positiva. El pastís de Benita mancava de decoració, encara que estava deliciós. Igual que el de la seva companya Carmen Morales, que es desfeia en tocar-lo. D'altra banda, les creacions de Nagore Robles i MarioMarzo van impressionar el jurat amb un bescuit "perfecte", mentre que Pol i Lidia van destacar amb un bescuit molt ric.

La prova tècnica va tenir un nivell alt. Els pastissers van haver de replicar el famos pastís del programa, elaborat amb un bescuit de xocolata, un farciment de crema de xocolata, banyat de xocolata i adornat amb gerds frescos. Aquest icona va tenir una complicació, no només calia replicar-lo, sinó també encaixar una porció en el buit que havien deixat els jutges.

| RTVE

Acabada la prova, tots van sorprendre gratament en el tast a cegues. Nagore Robles, que es va alçar amb la victòria, i Pol Espargaró van ser els millors mentre que Benita no va estar contenta amb la seva creació i va patir molt en la prova.

Per acabar, el repte va ser elaborar una pasta choux de grans dimensions. Pol Espargaró va elaborar una "pedra", Carmen Morales va intentar fer un "miracle" després d'una mala elaboració, Benita va convèncer el jurat. Mario Marzo va optar per la màgia i l'altura amb un barret de Harry Potter i Nagore Robles va convèncer mentre que Lidia va fer unes postres "molt riques". Al final, va ser Mario Marzo qui va aconseguir el davantal de pastisser estrella.

I va arribar el moment més trist de la nit, l'expulsió. A la palestra van estar Lidia Torrent i Carmen Morales que van ser escollides com les pitjors. Fins que el jurat va decidir el següent: "La pastissera que abandona la carpa és Carmen". Una decisió que va ser com un gerro d'aigua freda per als seus companys.

"Us estimo moltíssim als cinc, ha estat súper emocionant i bonic estar amb vosaltres. Me'n vaig súper feliç. Ha estat una experiència única. Mai vaig pensar que pogués cuinar res del que hem cuinat aquí", van ser les paraules de comiat de Carmen Morales.