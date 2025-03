'Aída' recupera un personatge mític que pocs esperaven en el seu retorn en pel·lícula

El retorn d''Aída' en forma de pel·lícula continua sumant noms al seu elenc. La icònica sèrie va marcar diverses generacions amb el seu humor i personatges entranyables. Ara, amb l'esperada seqüela dirigida per Paco León, els seguidors podran retrobar-se amb molts dels seus protagonistes favorits.

Recordem que 'Aída y vuelta' comptarà amb pràcticament tot l'elenc original. Participaran Carmen Machi, Miren Ibarguren, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Eduardo Casanova, Marisol Ayuso, Maríano Peña, Óscar Reyes, Canco Rodríguez o el mateix Paco León. No obstant això, no tots estaran en aquest esperat retrobament, ja que Ana Polvorosa, qui va interpretar Lorena García, ha decidit no participar en el projecte.

A més, el 27 de febrer es va confirmar el retorn d'un altre personatge molt estimat: El Mecos. Adrián Gordillo, que el va interpretar des de 2005 fins a 2014, tornarà a posar-se en la pell de l'inseparable amic de Jonathan (David Castillo) en la pel·lícula.

| Mediaset

La notícia va ser revelada pel mateix Adrián Gordillo a través del seu compte d'Instagram. L'actor va compartir una imatge en la qual sosté el guió de la pel·lícula, en el qual es pot llegir clarament el títol d''Aída'. Juntament amb la foto, que va publicar en les seves històries, va escriure: "Dia 2 finiquitat!", acompanyat de diversos emoticones que reflecteixen la seva emoció per formar part d'aquest projecte tan inesperat com il·lusionant.

Al llarg de les deu temporades d''Aída', Adrián Gordillo va donar vida a El Mecos, amb l'excepció de la quarta temporada. No obstant això, no va ser fins a la sisena temporada quan el seu personatge es va consolidar com una presència recurrent dins de la sèrie. El seu retorn, com deixa entreveure la imatge i el hashtag que va utilitzar, "#mecospower", mostra que l'actor encararà aquesta nova etapa amb molt entusiasme.

Recordem que 'Aída' va ser des de la seva estrena un fenomen televisiu amb més de 6,8 milions d'espectadors (36% de share) que van veure el primer episodi. Va mantenir una mitjana del 21,1% de share i 3.954.000 espectadors i va captivar especialment el públic jove amb un 30,4% en el segment 13-24 anys i un 29,1% en 25-34 anys. Produïda per Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) i Telecinco Cinema, compta amb la participació de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group i Prime Video, on estarà disponible després del seu pas pels cinemes.