Telecinco cancel·la l'emissió de 'Hay una cosa que te quiero decir' per aquest motiu

Males notícies per als seguidors de 'Hay una cosa que te quiero decir', que es queden sense una nova entrega aquest dissabte 17 de maig. Just quatre mesos després del seu retorn a Telecinco, el programa de Jorge Javier Vázquez farà una aturada en les seves emissions regulars.

'Hay una cosa que te quiero decir' reuneix en els seus continguts noves, sorprenents i emotives històries de persones anònimes. A més, recorren juntament amb elles el complex camí de les seves vides, desgranant els seus orígens, els conflictes sense resoldre i els seus desitjos més íntims.

Però això no serà possible, ja que Telecinco ja ha anunciat un altre pla per a aquest dissabte 17 de maig. La cadena ha optat per no emetre una nova entrega de 'Hay una cosa que te quiero decir' i apostar per un refregit. Per tant, els espectadors podran reviure les millors històries emeses al llarg de la temporada del programa presentat per Jorge Javier Vázquez.

| Mediaset

El motiu per a aquesta aturada no és altre que l'emissió de la gran final d'Eurovisió, la qual cosa ha provocat que tampoc s'emeti 'La Voz Kids' a Antena 3. L'espai musical arrasa en audiències, l'any passat marcant un 41,8% i 4.886.000 seguidors, la qual cosa deixa la competència en mínims. És per això que les cadenes, com Telecinco amb 'Hay una cosa que te quiero decir', no volen llençar una nova entrega dels seus formats.

Recordem que Melody actuarà en el primer tram de la gala, després de la proposta de Lituània i just abans de la d'Ucraïna. En haver estat ubicada en la primera meitat de l'espectacle, la seva actuació s'espera al voltant de les 21:30h, en plena efervescència de l'inici de Eurovisió.

En audiències, la setmana passada,'Hay una cosa que te quiero decir' va ser segona opció marcant un bon 11,7% i 959.000 fidels a Telecinco. No va poder contra 'La Voz Kids', que va liderar en la seva segona setmana a Antena 3 amb un 12,6% i 1.118.000 espectadors. A La 1, 'Informe Semanal' (8,7% i 877.000) no va millorar, mentre que la pel·lícula "Megalodón" no va destacar amb un escuet 7,3% i 737.000.