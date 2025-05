Mercedes Milà paralitza 'Y ahora Sonsoles' amb una queixa per a la directiva d'Antena 3

Mercedes Milà va ser aquest dimecres convidada a 'Y ahora Sonsoles'. La veterana periodista va protagonitzar un moment que ràpidament va acaparar titulars: una crítica oberta a la política d'Antena 3. I és que la cadena té una norma que no ha agradat gens a Mercedes Milà.

Mercedes Milà va ser rebuda amb una abraçada per la seva amiga Olga Viza, just abans que revelés que havia arribat acompanyada del seu gos, Scott. No obstant això, l'animal va haver de quedar-se fora: Atresmedia no permet la presència de mascotes als seus platós. Va ser llavors quan Sonsoles Ónega va comentar amb ironia: "Et volia preguntar, però després he pensat calla't perquè aquests d'Antena 3 són molt difícils".

Mercedes Milà, sense tallar-se, va completar: "Ni nens ni gossos", per acte seguit llançar un dard a la direcció del grup: "Et dic una cosa és un signe d'estar fora de l'ona del moment".

| Atresmedia

Lluny de deixar-ho aquí, Mercedes Milà es va dirigir directament a la direcció d'Atresmedia mirant a càmera: "Em dirigiré als caps d'Antena 3 que no són els que eren quan estava jo aquí, però aquesta és casa meva així que diré el que em dona la gana i dir-los que sou uns antics el pet friendly és l'última moda en restaurants, botigues, cafeteries".

La periodista va rematar l'assumpte amb un comentari que barrejava crítica i alleujament: "No em deixaven entrar a Antena 3. Sort que han donat permís".

D'aquesta manera, van repassar les seves trajectòries i van compartir records, com el suport que Mercedes Milà va donar a Sonsoles Ónega quan va publicar el seu primer llibre. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' va recordar amb humor un d'aquells actes de presentació: "Em va presentar el primer llibre i després l'altre en què estaven els nostres caps de Mediaset i els de Planeta i aquesta en va muntar una. No te'n recordes?".

Mercedes Milà tampoc va esquivar parlar del seu pas per Mediaset i de l'ambient tens que es va generar després de la seva marxa: "Recordo que jo ja no treballava a Mediaset i clar estaven els caps i venien a veure'm amb cara de cul com a veure què ens diu aquesta ara perquè com jo vaig sortir com vaig sortir... I estaven Manolo Villanueva i tots ells que havien estat molt amics i ho van passar una mica regular".