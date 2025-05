L'important canvi de Telecinco a 'El diari de Jorge' per millorar les seves audiències

Telecinco ha decidit moure fitxa a les seves tardes davant l'arribada de la nova competència. Després de diversos dies en què 'El Diario de Jorge' ha mostrat una lleu caiguda en les seves dades d'audiència, la cadena ha pres una decisió estratègica. I és que Telecinco ha modificat l'hora d'inici del programa, suprimint el bloc habitual de publicitat que el separava de 'Tardear'.

Recordem que l'estrena de 'La Familia de la Tele' a La 1 ha provocat certa agitació a la graella vespertina. Encara que el nou magazín no ha aconseguit imposar-se als seus principals competidors, ni al programa de Sonsoles Ónega a Antena 3 ni al de Jorge Javier Vázquez a Telecinco, la seva arribada ha obligat a revisar fórmules.

A diferència d'altres espais com 'Tardear', que va reforçar els seus continguts amb exclusives i noves cares per protegir la seva posició, 'El Diario de Jorge' va optar inicialment per no alterar la seva estructura. No obstant això, Telecinco ja havia començat a fer ajustos silenciosos la setmana passada, quan el programa va començar a emetre's uns minuts abans de l'habitual, després d'avançar el final de 'Tardear'.

| Mediaset

Fins aleshores, la franja entre ambdós programes incloïa uns deu minuts d'anuncis, però això ja és cosa del passat. Aquest dijous, Telecinco ha suprimit completament aquests minuts d'anuncis, fent que el programa de Jorge Javier Vázquez comenci de forma immediata després del final de 'Tardear'.

El mateix presentador es va encarregar d'informar l'audiència del canvi en directe. "Si us plau us vull dir una cosa i és que comencem just després que acabeu vosaltres, que no hi ha publicitat. Acabeu vosaltres i comencem nosaltres", va dir de forma clara, adreçant-se a Frank Blanco i Verónica Dulanto.

Aquest nou encaix busca reduir el risc que l'espectador canviï de canal durant els talls publicitaris i així mantenir l'atenció entre 'Tardear' i 'El Diario de Jorge'. No obstant això, l'estratègia no ha tingut bons resultats en el seu primer dia. Aquest dijous, 'El Diario de Jorge' va baixar del doble dígit a un 9,6% i 706.000, just després del fluix 'Tardear' (9,1% i 743.000).