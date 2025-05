La petició d'Alícia Moruno que dona un gir de 180º a tot el que es coneix a 'La Promesa'

El casament entre Adriano i Catalina ha portat un halo de celebració i emoció a 'La Promesa', però no tot han estat bons desitjos. Eugenia, personatge d'Alicia Moruno, ha viscut una jornada especialment intensa, marcada per la nostàlgia, el dolor i el desig de justícia. La visió de la seva neboda amb els seus fills li desperta una amarga reflexió sobre tot el que ha perdut al llarg dels anys, i amb això, l'enyorança de la seva germana Cruz, l'absència de la qual pesa cada dia més.

Aquest retrobament amb les emocions porta a Eugenia a demanar-li a Martina un favor compromès: vol veure la seva germana. La jove, atrapada entre l'afecte que sent per la seva tia i la fèrria prohibició del marquès Alonso, queda en una situació límit.

En un moment de confiança després de la cerimònia, Martina s'obre a Eugenia, personatge d'Alicia Moruno a 'La Promesa', i li revela un episodi fosc de la seva vida: també va ser internada en un psiquiàtric, víctima de les manipulacions del comte d'Ayala. Encara que no vol remoure aquell capítol, sí que desitja oferir-li la mà a la seva tia. "Em sap molt greu que hagi passat tants anys tancada en un lloc com aquest i que jo estic aquí per a qualsevol cosa que necessiti", li explica a 'La Promesa'.

| RTVE

Eugenia, commoguda, li mostra la seva gratitud i aprofita per recordar que Martina també va patir el rebuig de la família per visitar Cruz. Per això, li llança una petició molt clara: "He decidit anar a veure la meva germana, i tu ets l'única persona que em pot ajudar a fer-ho".

Martina acudeix al marquès per gestionar la visita, però es troba amb un cop de porta a 'La Promesa'. Alonso no cedeix i manté el veto a qualsevol contacte amb Cruz. La jove, frustrada, adverteix a Eugenia, personatge d'Alicia Moruno, que a partir d'aquest moment, el que passi ja escapa del seu control.

En audiències, durant el mes d'abril,'La Promesa' va promediar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset Comunitats.