Audiències: 'Tu Cara Me Suena' arrasa davant la baixada de 'De Viernes' a Telecinco

'Tu Cara Me Suena' arrasa en audiències pujant en la seva sisena gala fins a un 21,1% i 1.789.000 seguidors.El talent show de Manel Fuentes, que congrega 4.920.000 d'espectadors únics, és el més vist del dia des d'Antena 3. Supera a 'De Viernes', que baixa 1,6 punts de quota fins a un 10,1% i 823.000 fidels amb l'entrevista a María José Cantudo.

En La 1, el documental 'Melodiva' (7% i 765.000) no destaca en audiències juntament amb 'Viaje al centro de la tele' (6,8% i 632.000). 'El Blockbuster: El justiciero (Death wish)' a Cuatro puja a un fantàstic 8,9% i 922.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (5,9% i 593.000) i 'Equipo de Investigación' (5,7% i 612.000) baixen en audiències a la cadena secundària d'Atresmedia.

'La Familia de la Tele' torna a baixar a La 1

'La Familia de la Tele' tanca la setmana amb nova baixada en audiències: marca un 6,7% i 578.000 en el primer tram i un 6,6% i 445.000 fidels en el segon. A Telecinco, 'Tardear' cau a un 8% i 639.000, igual que 'El Diario de Jorge', que marca un fluix 9,1% de quota i 611.000. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', baixa a un escuet 10,6% i 747.000 seguidors des d'Antena 3.

| RTVE

D'altra banda, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora funciona bé a La 2 amb un 3,6% i 254.000. A laSexta, 'Más Vale Tarde' segueix fort amb un 7% de quota juntament amb 488.000 seguidors.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,7% i 1.198.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' es manté en el doble dígit en audiències amb un 10,6% i 800.000 fidels. Just després, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 14,1 i 985.000.

'Pasapalabra' de Roberto Leal lidera en audiències amb un gran 18,8% i 1.447.000 seguidors a Antena 3. 'Reacción en Cadena' cau a un 7,1% i 591.000 fidels a Telecinco. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' baixa a un 9,1% i 723.000.

| Antena 3

'El Programa de Ana Rosa' (11,7% i 251.000) baixa en audiències des de Telecinco, igual que 'Vamos a ver' (12,2% i 355.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un gran 17,2% i 353.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' lidera amb un 14,4% i 334.000 des d'Antena 3, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 23,2% i 1.619.000 telespectadors. La nova etapa de 'Mañaneros 360' segueix forta amb un 11,4% i 315.000 a La 1, just després de 'La Hora de La 1' (15% i 288.000).

Antena 3 segueix líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del divendres 16 de maig amb un 16,1% de share. Telecinco amb un escuet 9,1% supera a La 1 al quedar-se en un 8,9%. Per la seva banda, laSexta amb un bon 7% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,7%.

Aquest divendres, el 57% de la població espanyola va veure la televisió, el que suposa 26,8M d'espectadors. El consum és de més de 2,6 hores per espectador.