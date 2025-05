Les importants novetats que presenta 'La Voz Kids' en el seu retorn a Antena 3

'La Voz Kids' torna a Antena 3 amb importants novetats. La cadena estrenarà aquest dissabte 3 de maig a les 22:00h la nova edició de l'exitós talent show presentat per Eva González. Una nova temporada que, com és habitual, estarà cada setmana per endavant per als subscriptors premium de atresplayer.

D'aquesta manera, 'La Voz Kids' torna amb una nova temporada que porta importants novetats entre les seves files. Edurne i Manuel Turizo s'estrenen com a coaches del format, i s'uneixen a David Bisbal i Lola Índigo, que tornaran a seure a les cadires després de l'anterior edició. No obstant això, també hi haurà novetats en la mecànica de l'edició.

Durant les audicions a cegues de 'La Voz Kids', els coaches podran escoltar els concursants seleccionats després d'un càsting que ha recorregut diferents ciutats. Cada coach seleccionarà 14 aspirants per formar el seu propi equip i passar a la següent fase amb les millors veus. A més, els coaches tindran per primera vegada l'oportunitat de donar una segona oportunitat a dos talents durant tota la fase d'audicions a cegues.

| Atresmedia

A més dels bloquejos, en aquesta nova edició de 'La Voz Kids' cada coach comptarà amb tres súper bloquejos. Els coaches tindran l'oportunitat de girar un dels seus companys que ja ha premut el botó, cosa que provocarà una guerra per fer-se amb les millors veus.

I com a gran novetat en aquesta edició de 'La Voz Kids' arriba la playlist dels coaches, composta per les seves cançons preferides i vinculades a moments importants de les seves vides. Cada vegada que un d'ells utilitzi el comandament a distància, sonarà un d'aquests temes.

'La Voz Kids' torna a Antena 3 després de consagrar el seu èxit en la seva anterior edició, sent líder de manera absoluta en la nit de dissabte. Amb un 14,3% de quota de pantalla mitjana, el talent show va créixer +1,1 punts respecte a la seva anterior temporada i va superar el seu principal rival en +6,4 punts. Va assolir 1,2 milions d'espectadors de mitjana en la seva emissió, fregant els 3,7 milions d'espectadors únics en cadascuna de les seves entregues.