A quina hora actua Melody avui dissabte a la final d'Eurovisió a La 1?

Aquesta nit, dissabte 17 de maig, Melody pujarà a l'escenari d'Eurovisió per defensar Espanya amb el seu tema "Esa Diva". La final, que se celebra a Basilea (Suïssa), començarà a les 21:00h i serà retransmesa en directe per La 1.

Melody actuarà en el primer tram de la gala, després de la proposta de Lituània i just abans de la d'Ucraïna, segons l'ordre de participació fixat per l'organització. En haver estat ubicada en la primera meitat de l'espectacle, la seva actuació s'espera al voltant de les 21:30h, en plena efervescència de l'inici d'Eurovisió.

La nit l'obrirà Noruega, representada per Kyle Alessandro amb "Lighter", i la tancarà Albània, amb "Zjerm", interpretada per Shkodra Elektronike. Espanya ocupa la sisena posició d'un total de vint-i-sis països que competiran pel cobejat micròfon de cristall.

Ordre complet d'actuació a Eurovisió 2025:

Noruega: Kyle Alessandro ("Lighter") Luxemburg: Laura Thorn ("La poupée monte le son") Estònia: Tommy Cash ("Espresso Macchiato") Israel: Yuval Raphael ("New Day Will Rise") Lituània: Katarsis ("Tavo akys") Espanya: Melody ("Esa diva") Ucraïna: Ziferblat ("Bird of Pray") Regne Unit: Remember Monday ("What the Hell Just Happened?") Àustria: JJ ("Wasted Love") Islàndia: VÆB ("Róa") Letònia: Tautumeitas ("Bur man laimi") Països Baixos: Claude ("C'est la vie") Finlàndia: Erika Vikman ("Ich komme") Itàlia: Lucio Corsi ("Volevo essere un duro") Polònia: Justyna Steczkowska ("Gaja") Alemanya: Abor & Tynna ("Baller") Grècia: Klavdia ("Asteromáta") Armènia: Parg ("Survivor") Suïssa: Zoë Më ("Voyage") Malta: Miriana Conte ("Serving") Portugal: Napa ("Deslocado") Dinamarca: Sissal ("Hallucination") Suècia: KAJ ("Bara Bada Bastu") França: Louane ("Maman") San Marino: Gabry Ponte ("Tutta l'Italia") Albània: Shkodra Elektronike ("Zjerm")

Una final d'Eurovisió sota tensió

Més enllà de la música, aquesta edició d'Eurovisió ha estat marcada per la polèmica al voltant de la participació d'Israel. Durant la segona semifinal, els comentaristes de RTVE, Tony Aguilar i Julia Varela, van introduir la representant israeliana mencionant els atemptats de Hamàs el 2023, així com l'alt nombre de víctimes civils provocat per l'ofensiva militar a Gaza.

La Unió Europea de Radiodifusió va reaccionar amb fermesa i va advertir RTVE que un nou comentari polític durant la final podria comportar "multes punitives". Han recordat que "tots els comentaristes han de complir les regles del festival i el manual del comentarista", els quals "prohibeixen les declaracions polítiques que puguin comprometre la neutralitat del concurs".