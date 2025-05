'Tardear' incorpora la filla d'un futbolista com el seu gran fitxatge com a col·laboradora

La família de 'Tardear' segueix creixent. El magazín vespertí de Telecinco, conduït per Frank Blanco i Verónica Dulanto, suma una nova incorporació al seu panell de col·laboradors. 'Tardear' ha incorporat per sorpresa a Zayra Gutiérrez, que reprèn la seva carrera televisiva després d'un temps allunyada dels focus.

Zayra Gutiérrez, filla del futbolista Guti i de la presentadora Arancha de Benito, va fer el seu debut com a tertuliana aquest divendres a la secció de 'Supervivientes'. La seva presència no va passar desapercebuda i va marcar el seu retorn oficial a la petita pantalla després d'abandonar per motius de salut l'última edició del reality.

L'aparició de Zayra Gutiérrez es va produir juntament amb noms habituals del format com Miguel Ángel Nicolás, Paca 'La Piraña', Elena Zapico, Leticia Requejo i Marisa Martín Blázquez. La seva entrada va ser rebuda amb entusiasme pel presentador: "I a qui tenim a l'ala dreta? Zayra, com estàs?". Al que ella va respondre sense embuts: "Molt bé. Amb ganes de parlar de Makoke i de les injustícies que està patint. Menys mal que s'ha salvat".

[IMAGE]{1009612}[/IMAGE]

D'aquesta manera, Zayra Gutiérrez no va dubtar a pronunciar-se a 'Tardear' sobre algunes de les polèmiques més sonades de 'Supervivientes', incloent-hi els atacs de Carmen Alcayde a Pelayo Díaz, a qui va anomenar "Chucky" i "Lucifer". "Em sembla molt falsa, des de sempre. Mai m'ha caigut bé perquè crec que es porta amb els més forts, amb Anita i Montoya. Es va intentar acostar amb Makoke, ho va intentar amb Pelayo", va dir sobre Montoya.

Cal destacar que el seu retorn a televisió es produeix mesos després que es conegués que buscava feina fora del mitjà. De fet, 'Ni que Fuéramos' va revelar que la jove havia sol·licitat feina com a dependenta. "Sí, estic buscant de dependenta a Las Rozas Village, però només com a extra de Nadal", assegurava llavors en una trucada telefònica amb Javier de Hoyos.

Ara, amb el seu fitxatge per 'Tardear', queda clar que el seu futur immediat torna a estar lligat als mitjans. El seu debut s'emmarca en una etapa de renovació constant del magazín de Telecinco, que en les últimes setmanes ha sumat a altres figures reconegudes com José María Almoguera i Terelu Campos. I fins i tot ha estat testimoni del retrobament entre Terelu i Belén Rodríguez després d'anys de distància.