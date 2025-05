Joaquín Prat assenyala el veritable motiu de l'expulsió de Manuel de 'Supervivientes'

El destí de Manuel González a 'Supervivientes' va donar un gir inesperat en l'última gala. Encara que tot apuntava que Makoke seria la següent a abandonar l'illa, les votacions van sorprendre amb un resultat ajustadíssim que va deixar el jove com l'expulsat definitiu. El marge va ser mínim, però suficient perquè el concursant abandonés 'Supervivientes' en una nit carregada de tensió.

La inesperada decisió del públic ha generat un intens debat a 'Vamos a ver', on Joaquín Prat va oferir la seva visió sobre el que va passar. El presentador no va dubtar a assenyalar que l'actitud recent de Manuel González amb Nieves Bolós hauria estat clau perquè el públic canviés d'opinió en l'últim moment.

"Laura Madrueño en el seu comiat li va dir a Manuel que ha estat un gran supervivent i és veritat, perquè no s'ha queixat mai i sempre ha anat a favor d'obra. Però quan jo veig que és l'expulsat i que es produeix el sorpasso ho tinc clar. L'actitud de Manuel ahir a la nit amb Nieves és el que fa que el públic l'expulsi", va explicar Joaquín Prat a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

El comunicador també va destacar que el comportament de Manuel González no va passar desapercebut entre els espectadors, especialment pel seu to en les últimes discussions. "L'agressivitat verbal i no verbal de Manuel ha cavallat la seva tomba. A vegades escups cap amunt i et cau. Li diu a Nieves (en un vídeo) que quan s'exposi al públic anirà fora, doncs el que t'has anat fora ets tu", va afegir amb contundència.

Les paraules de Joaquín Prat van ser recolzades per altres col·laboradors de l'espai, que no van dubtar a criticar durament l'actitud de l'expulsat. Entre ells, Alejandra Rubio va ser especialment crítica, qualificant Manuel González de "sobrat, masclista". A més, va apuntar que el seu comportament ha estat "insostenible" dins del grup de 'Supervivientes'.

'Supervivientes' va liderar en audiències i va arrasar en la seva desena gala en obtenir un gran 20,3% i 1.430.000 espectadors. El reality de Telecinco va aconseguir un bon 11,3% de quota i 1.502.000 en el seu express.