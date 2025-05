Lolita no es pot creure el que passa a 'Tu Cara Me Suena' i l'afecta directament

Antena 3 va tornar a viure un moment inesperat en l'última entrega de 'Tu cara me suena'. En plena recta cap a la sisena gala d'aquesta temporada, el programa d'imitacions va sorprendre tant a concursants com al públic amb una nova jugada de l'atzar. I és que Esperansa Grasia haurà de ficar-se en la pell de Lolita Flores, membre del jurat, en la pròxima gala.

L'escena es va desfermar després d'un gir doblement inesperat, ja que, primer, Gisela li va robar a Esperansa Grasia la imitació de Lola Índigo gràcies a la famosa casella "Te lo robo". Després, en tornar a passar pel temut 'pulsador', la tiktoker va demanar entre rialles que li toqués algú "zero sensual" per evitar complicacions. Però la sort no va estar del seu costat perquè el destí li va assignar una figura icònica de la música espanyola i del propi jurat: Lolita.

"Més sexy encara no!", va exclamar Esperansa Grasia en escoltar el nom de Lolita, provocant riallades i aplaudiments entre els assistents. La cara de la membre del jurat de primeres va ser de sorpresa, però ràpidament va voler dedicar unes paraules.

| Atresmedia

"Quan jo era joveneta, em deien que estava manca perquè ballava només amb un braç de la vergonya que em feia. Et vindria bé, que no em movia gaire, una cançó de les que cantava abans, com "Amor, amor" o "Abrázame"", recordava Lolita els seus inicis.

Cal destacar que aquesta no és la primera vegada que un concursant s'enfronta al repte d'imitar un membre del jurat. La setmana anterior, Gisela va encarnar Chenoa, el que sembla haver inaugurat una divertida tendència a 'Tu Cara Me Suena'.

Llista d'imitacions de la Gala 6 de 'Tu Cara Me Suena'

Goyo Jiménez: Coyote Dax (training vip)

(training vip) Yenesi: Kate Ryan

Manu Baqueiro: Woody

Melani: Pimpinela (porta un amic)

(porta un amic) Mikel Herzog JR: Damiano David

Gisela Lladó: Lola Índigo (te lo robo a Esperansa Grasia)

(te lo robo a Esperansa Grasia) Ana Guerra: Madonna

Bertín Osborne: Camilo Sesto

Esperansa Grasia: Lolita

En audiències, 'Tu Cara Me Suena' arrasa en la seva cinquena gala amb un 20,4% i 1.739.000 seguidors. El talent show de Manel Fuentes, que va congregar 4.974.000 d'espectadors únics, va ser el més vist de la nit des d'Antena 3. S