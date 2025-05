Movistar Plus+ anuncia una sèrie sobre el segrest que va commocionar el futbol espanyol

Arrenca el rodatge de 'Por cien millones', nova sèrie original de Movistar Plus+ que reviu el segrest que va commocionar el futbol espanyol. Creada per Nacho G. Velilla, reviu el rapte el 1981 del futbolista Quini a mans de tres mecànics de Saragossa. Raúl Arévalo, Vito Sanz, Gabriel Guevara i Agustín Otón són els protagonistes d'aquesta sèrie produïda per Felicitas Media.

El 1981 tres mecànics de Saragossa, Alfonso, Jorge i Gabi, aclaparats pels deutes i després de mesos sense feina, decideixen segrestar el màxim golejador de la Lliga, Enrique Castro "Quini", el davanter del FC Barcelona. A canvi de la seva alliberació demanen 100 milions de pessetes. De seguida descobreixen, i per les males, que la vida no és com les pel·lícules i que ser dolent, quan ets bo, no és gens fàcil.

"Com a director, sempre m'han atret les històries que hi ha darrere dels grans titulars. Aquesta intrahistòria que, sovint, passa desapercebuda, però que crec que està més propera a la nostra vida diària que l'encapçalament impactant que, usualment, descriuen els periodistes. Mai no hem pretès fer una crònica del segrest, ni un thriller o un true crime (encara que de vegades la narració coqueteja amb aquests gèneres), querem explicar la història des del punt de vista de tres antiherois, tres perdedors que prenen una decisió equivocada que els pot arruïnar les seves vides (i la de Quini)", ha explicat Nacho G. Velilla, creador i director.

"'Por cien millones', és una història criminal explicada des de la comèdia, un gènere relliscós i complicat per naturalesa. Però, alhora, un desafiament molt exigent, enormement divertit i estimulant, ideal per al meu primer projecte amb Movistar Plus+", afegeix el creador i director.

"Fa temps que volíem trobar un projecte per treballar amb Nacho i, quan ens va explicar 'Por cien millones', de seguida vam saber que l'havíem trobat. La combinació d'universos i el to còmic amb què es narren connecten amb la gran tradició de comèdies espanyoles protagonitzades per picarescos, perdedors i pobres desgraciats que creuen la línia per sortir endavant. Tot això en contrast amb el món del futbol, tan central a la nostra plataforma", diu, per la seva banda, Fran Araújo, productor executiu.