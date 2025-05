El revelat a 'Tardear' desmunta una entrevista de 'De Viernes' només unes hores abans.

Laura Cuevas i el seu marit, Carlos Calderón segueixen estant en el punt de mira després de la seva suposada ruptura. Encara que el seu enfrontament a 'De Viernes' va semblar definitiu, el revelat a 'Tardear' suggereix que tot podria formar part d'una estratègia planificada amb precisió.

Frank Blanco no es va estar de romanços en començar 'Tardear': "S'està embolicant grossa perquè ens han arribat informacions que asseguren que el que s'està dient en públic als platós no té res a veure amb el que està passant fora dels platós". Així donava pas a una sèrie d'intervencions que han acabat per posar en escac la narrativa pública de la parella.

El retorn de Paula, la dona que assegura haver tingut un affaire amb Carlos Calderón abans del seu casament amb Laura Cuevas, va encendre la metxa. "Des que tu vas donar la cara aquí, Carlos diu que ha lligat caps del que vas explicar i que tu tens una altra cara, tens por del que explicarà?", va plantejar Verónica Dulanto. Paula, a més, va respondre amb contundència: "Que digui el que vulgui si no em coneix de res, són una colla de mentiders ell i el seu amic".

| Mediaset

Malgrat les amenaces de noves revelacions, Paula va insistir que no tem el que puguin dir d'ella: "Tots tenim un passat, tots hem fet coses en moments de la nostra vida". Al seu torn, Leticia Requejo va aportar més llenya al foc assegurant que Carlos nega qualsevol relació amb Paula i la titlla d'“oportunista i malfactor”.

"Em diu que està desconcertat amb Laura perquè el que Laura li va dient és que per què no fan una escapada romàntica o un viatge. Li sorprèn aquesta predisposició de Laura. Però Carlos s'ha assabentat que ahir Laura pels passadissos de Mediaset deia que ganes tinc de pillar perquè estic al mercat", va relatar Leticia Requejo.

"Els dos estan francament malament com a parella, però han parlat perquè volen dilatar aquest xiclet. Estirar-lo al màxim per rendibilitzar al màxim la història i cadascú farà la seva vida per separat i no volen mantenir cap relació sentimental entre ells", afegia Marisa Martín Blázquez. La seva sentència va ser clara: "Estan absolutament d'acord perquè la història sigui rendible".

Davant tal panorama, Verónica Dulanto va plantejar la pregunta clau: "Llavors Laura pretén vendre una reconciliació que és mentida?". La resposta va ser tan directa com inquietant: "Tenen guionitzat absolutament tot. Una possible reconciliació, un viatge perquè els enxampin i puguin dir que estan una altra vegada junts, una nova baralla. Tot el que puguin treure i rendibilitzar".