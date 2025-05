Preocupació per 'La Família de la Tele', que tanca la setmana enfonsada en audiències

'La Familia de la Tele' continua sense enganxar els espectadors en el seu cinquè dia d'emissió. El programa vespertí va arribar dilluns amb la seva gran desfilada, però ningú esperava les males audiències que els esperaven al llarg de la setmana. Uns resultats preocupants que posen en dubte el seu futur immediat a la tarda de La 1.

Recordem que, en la seva estrena, el primer tram de 'La Familia de la Tele' va ser tercer amb un escuet 8,7% i el segon es va conformar amb un 9,1%. En el seu segon dia, en el seu primer bloc es va mantenir en audiències en marcar un 8,7% i 765.000, però va caure 1,7 punts en el segon fins a un escuet 7,4% i 546.000. D'aquesta manera, dimecres, únicament en el seu segon bloc, es va quedar en un escuet 6,2% i 445.000 seguidors. Finalment, dijous, 'La Familia de la Tele' tan sols va emetre el seu primer bloc, que es va quedar en un escuet 8% i 696.000 espectadors com la quarta opció des de La 1.

D'aquesta manera, aquest divendres 9 de maig, 'La Familia de la Tele' ha tornat a baixar en audiències en els seus dos blocs d'emissió. En el primer, emès de 15:54h a 17:11h, va baixar tres dècimes respecte a dijous fins a un 7,7% i 674.000. Tanmateix, el resultat més preocupant és en el segon, que marca un pobre 5,9% i 411.000 seguidors, ja igualant les audiències de 'El Cazador'.

| RTVE

En la competència, el lideratge en la sobretaula ha estat per a'Sueños de Libertad' (12,5% i 1.107.000) des d'Antena 3, encara que 'Y ahora Sonsoles' (9,2% i 669.000) ha baixat, malgrat estar per sobre de 'La Familia de la Tele', i finalment 'Pasapalabra' (20,6% i 1.596.000) ha recuperat el lideratge. D'aquesta manera, en el segon tram, 'El Diario de Jorge' (11,5% i 800.000) ha arrencat líder i, abans, 'Tardear' (9,8% i 793.000) també ha estat per sobre.

Cal destacar que el retard en l'horari de les sèries de La 1 ha ajudat a que pugin en audiències. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' puja a màxim amb un 10,5% i 809.000 fidels. Just després, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 14,7% i 1.056.000.