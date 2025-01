Ana Obregón planta Susanna Grisoo després d'haver pactat entrar a 'Espejo Público'

Ana Obregón continua sent protagonista d'una controvèrsia que va començar després de l'incident amb Nia Correira durant una gravació prèvia a les Campanades. Després de dirigir-se a la cantant des de 'Y ahora Sonsoles' amb un missatge que buscava tancar el conflicte, l'actriu tenia programada una intervenció telefònica a 'Espejo Público'. No obstant això, la seva inesperada absència ha generat un nou capítol en aquest debat mediàtic.

"Et demano per Déu que em deixis viure en pau, que em deixis viure tranquil·la. I a Roberto (Herrera) li desitjo moltíssima sort amb el seu programa, a veure si el veu algú", va afirmar Ana Obregón a 'Y ahora Sonsoles'. Encara que va demanar disculpes si en algun moment havia ofès la cantant, les seves paraules van deixar més dubtes sobre la seva intenció de tancar la polèmica.

D'aquesta manera, durant la tertúlia de 'Espejo Público', Susanna Grisoo va defensar Ana Obregón, assegurant que mai havia rebut queixes sobre el comportament de l'actriu en l'àmbit professional. No obstant això, Gema López va ser més contundent en criticar la biòloga, acusant-la de recórrer al "victimisme una vegada més". Per la seva banda, Laura Fa va assenyalar que Nia Correira en cap moment ha mencionat directament Ana Obregón i que diversos testimonis recolzen la versió de Roberto Herrera sobre el que va succeir.

| Antena 3

La situació es va tensar encara més quan Gema López va informar l'audiència que, malgrat el compromís previ d'Ana Obregón per participar en el programa, no va ser possible localitzar-la. "Abans que parléssiu i us pronunciéssiu ja estàvem trucant, però té el telèfon apagat. Deu estar treballant o descansant", va declarar Gema López, deixant entreveure que l'actriu podria haver cancel·lat la seva intervenció com una forma d'expressar el seu malestar amb el to de les crítiques vessades en el programa.

L'absència de Ana Obregón a 'Espejo Público' no ha fet més que avivar la polèmica, que sembla estar lluny de resoldre's. No obstant això, s'espera que en els pròxims dies torni a acudir a 'Y ahora Sonsoles' i de nou parli de la polèmica.