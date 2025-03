'Tardear' deixa anar la bomba amb una convidada que no agradarà a José María Almoguera

Fa un mes, Paola Olmedo va desaparèixer de la vida pública per un motiu de pes. L'exparella de José María Almoguera, va passar pel quiròfan per sotmetre's a una delicada cirurgia de mandíbula. Es tracta d'un procediment que exigeix un estricte postoperatori i que ha transformat el seu rostre de manera significativa.

La intervenció, que va durar sis hores i mitja, va ser realitzada per tres cirurgians. Paola Olmedo es va sotmetre a aquesta complexa operació no només per motius estètics, com alguns podrien pensar, sinó també per salut. Tota la seva vida havia patit una dolència que afectava la seva audició, i amb el temps, podria haver perdut la capacitat d'oir. Va ser llavors quan va decidir fer el pas.

Aquesta setmana, en exclusiva, ha ofert un reportatge a Lecturas mostrant la seva nova cara, on es pot apreciar el seu sorprenent canvi. L'exnora de Carmen Borrego es va operar per la seguretat social i el seu nou rostre ha deixat sense paraules la seva família. Ni tan sols han estat capaços de reconèixer-la.

| Europa Press

Així, després que els mitjans l'hagin buscat per preguntar-li com es troba, Paola Olmedo trencarà el seu silenci i s'asseurà aquest divendres al plató de 'TardeAR'. Cal recordar que aquest espai va ser l'escollit per ella per donar la seva primera entrevista i també per confirmar la seva nova relació. Per això, sembla que continua mantenint la seva exclusivitat amb aquest programa.

Avui, a partir de les 15:45, l'ex de José María Almoguera tornarà al programa vespertí per pronunciar-se sobre la seva operació. "Ahir vèiem tots impactadíssims el nou rostre de Paola Olmedo", introduïa Verónica Dulanto. Va ser en aquest moment quan Frank Blanco va deixar anar la bomba: "Que per cert ho podem dir, demà tenim entrevista en exclusiva amb Paola a 'Tardear'. Reapareix a 'Tardear'", advertia el presentador.

"Demà més guapa encara la veurem. Recordem, demà reapareix Paola a 'Tardear'. Entrevista en exclusiva i sense mascareta ni ulleres", ha aclarit el presentador. Ja que en imatges recents l'hem pogut veure amb una mascareta i amb ulleres sense que es veiés clarament el seu rostre amb claredat.