El subdirector de 'Socialité' s'acomiada amb una indirecta que trenca María Verdoy

El passat divendres, Poco Pasa TV confirmava l'exclusiva més temuda per a l'equip de 'Socialité'. Mediaset decidia prescindir de Laura Roigé, que fins ara era la directora del programa de crònica social dels caps de setmana a Telecinco. No obstant això, la seva sortida ha creat un efecte dòmino que ha provocat la dimissió de dos dels seus treballadors: Miguel Ángel Rech (subdirector) i Edu García de la Puente (reporter).

Una reestructuració que ve acompanyada d'una renovació del format i que provoca un gir de 180º en la redacció del programa. Aquesta situació, a més, ha donat peu a un emotiu moment amb María Verdoy, presentadora del programa en acomiadar-se del que fins ara era el seu company, Miguel Ángel Rech.

Ha estat durant un segment del 'Socialité' d'aquest diumenge comentant 'La Isla de las Tentaciones'. "Toca acomiadar-nos d'aquesta illa", iniciava la presentadora, en to seriós, amb un clar doble sentit. "Efectivament, avui toca parlar d'acomiadaments", contestava ell, seguint amb el joc de les indirectes.

| Mediaset

"Tots els principis tenen el seu final. Ja ho deia la més gran: les coses tan boniques duren", expressava Rech, ferm. "Encara que de vegades el temps és relatiu i poc pot ser molt de temps, sobretot quan s'està gaudint. I això és el que ens ha passat amb 'La isla de las tentaciones'", finalitzava Rech, amb unes paraules que ocultaven una tristesa i un agraïment ocult.

Davant d'això, María Verdoy es mostrava visiblement emocionada i al límit de la llàgrima. De nou, Miguel Ángel Rech tornava a fer ús del reality de Sandra Barneda per fer referència a la seva sortida de 'Socialité'. "Us portem les imatges d'aquest últim debat final on es demostrava que, encara que els finals siguin de vegades una mica agredolços, el camí ha estat increïble", apostillava ell.

Finalment, la presentadora li dedicava un breu però afectuós missatge al seu company. "T'estimem molt, Rech. Gràcies", li dedicava, mantenint la discreció però visiblement trencada de tristesa. Així, Miguel Ángel Rech posa punt i final al seu pas per 'Socialité' i farà el salt a 'La Familia de la Tele', mentre que Saúl Ortíz, després de la seva recent sortida de Telemadrid, s'incorpora a l'equip del programa com a nou subdirector.