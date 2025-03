Terratrèmol a 'Socialité' amb dues dimissions després de l'acomiadament inesperat de la seva directora.

'Socialité' afronta una etapa de transformaciódesprés de la decisió de Mediaset de renovar el format amb 38 noves entregues, assegurant així la seva emissió fins al 31 de juliol. No obstant això, aquesta renovació ha vingut acompanyada d'importants moviments en l'equip de l'espai que presenten María Verdoy i Antonio Santana. Uns canvis inesperats que han començat per la direcció de 'Socialité'.

Segons ha avançat Poco pasa TV, Telecinco ha decidit prescindir de Laura Roigé com a directora de 'Socialité' en el marc d'una reestructuració interna. La periodista, que portava lligada al format des de 2020, va assumir la direcció al setembre de 2023, després de dur a terme funcions de subdirecció. La notícia "va ser comunicada a l'equip en una reunió interna" i ha tingut un efecte dòmino en la plantilla.

| Telecinco

Arran de la seva inesperada sortida, s'han produït immediatament dues renúncies voluntàries dins de l'equip. Miguel Ángel Rech, fins ara subdirector de 'Socialité', ha decidit abandonar el seu càrrec. A la seva sortida s'hi suma la del reporter Edu García de la Puente, qui formava part de l'equip des de 2022 i també ha optat per fer un pas al costat.

En paral·lel, Poco pasa TV també informa que Saúl Ortiz, després de la seva recent sortida de Telemadrid i el seu retorn a Telecinco, s'incorpora a l'equip de 'Socialité' com a nou subdirector. A més, la cadena té previst que en les pròximes setmanes assumeixi la direcció del programa, consolidant així un nou rumb per al format dels caps de setmana a Telecinco. Recordem que, després de ser subdirector en el passat, el periodista recentment havia tornat a 'Fiesta' com a col·laborador, igual que a 'Tardear'.

Recordem que, en els últims mesos, les audiències no han millorat, sinó que fins i tot han baixat, ja que 'Socialité' es mou al voltant del 8% o 9% de share. L'espai fins i tot en dies puntuals ha arribat a ser superat per 'D Corazón' d'Anne Igartiburu i Jordi González a La 1. Òbviament, ni tan sols s'acosta al gran lideratge de les reposicions de 'La Ruleta de la Suerte' a Antena 3.