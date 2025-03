Telecinco dona la sorpresa i decideix el futur de 'Socialité' després de les seves males audiències

La nova directiva de Mediaset continua prenent decisions respecte a la graella actual. Tot i l'arribada d'Alberto Carullo, els canvis en el day time de Telecinco continuen sense notar-se gaire,més enllà del retorn d'Ana Rosa Quintana al matí. Un dels últims formats que ha rebut notícies sobre el seu futur ha estat 'Socialité' amb María Verdoy i Antonio Santana.

Recordem que just ara fa un any que l'aleshores coneguda com La Fábrica de la Tele va abandonar la producció de 'Socialité'. Des d'aquell moment, Fénix Media Audiovisual, en aquell moment liderada per Christian Gálvez, es va posar al capdavant del programa de cap de setmana.

No obstant això, les audiències no han millorat, sinó que fins i tot han baixat, ja que 'Socialité' es mou al voltant del 8% o 9% de share. L'espai fins i tot en dies puntuals ha arribat a ser superat per 'D Corazón'. Òbviament, ni tan sols s'acosta al gran lideratge de les reposicions de 'La Ruleta de la Suerte' a Antena 3.

| Telecinco

No obstant això, segons ha publicat en exclusiva El Confi TV, Mediaset ha decidit renovar 'Socialité' per 38 entregues, que s'assegura el seu espai a la graella durant més de quatre mesos. De fet, justament el contracte arriba fins al 31 de juliol, just abans de l'estiu. En aquell moment els seus resultats per decidir sobre la seva continuïtat a la graella de Telecinco.

Amb la seva franja habitual de 13:30h a 15:00h, l'espai continuarà acompanyant els espectadors durant els pròxims mesos, consolidant-se com un format clau en el cap de setmana de Telecinco. I és que 'Socialité' i 'Fiesta', que també marca audiències molt fluixes, són les principals apostes de la cadena per dissabte, diumenge i festius.

Cal destacar que recentment 'Socialité' ha intentat millorar les seves audiències sumant rostres coneguts al seu equip de col·laboradors. Entre ells destaca el recent fitxatge de Sofía Suescun, que s'ha convertit en un rostre clau dins de la secció dedicada als realities. Actualment, s'encarrega d'oferir informació exclusiva sobre 'Supervivientes', amb gran acollida entre l'audiència més fidel del format.