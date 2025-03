Gerro d'aigua freda a Javier Ungría: tanca el seu restaurant per un motiu de pes

Javier Ungría no està passant pel seu millor moment. L'exmarit d'Elena Tablada no ha dubtat a culpar la dissenyadora dels greus problemes econòmics als quals s'enfronta. De fet, la situació en què es troba l'empresari seria tan greu que s'ha vist obligat a tancar un dels restaurants que té a Madrid.

Es tracta del restaurant 'Haches', ubicat al cor del Barri de Salamanca, un dels més exclusius de la capital. Fins allà s'ha desplaçat Òscar Furones, un dels reporters de 'Socialité' per comprovar en primera persona que el local ha tancat la persiana de forma indefinida.

| Redes sociales

Una situació de la qual Javier Ungría, que compta amb altres locals d'aquesta índole, culpa la seva ex, Elena Tablada. Segons revelava 'Socialité', l'empresari els hauria donat a entendre que el local l'ha tancat per ella. "Ens ha explicat que no ho està passant gens bé i que actualment està treballant com a relacions públiques d'un conegut local d'aquí", narrava el reporter.

I és que, encara que Javier Ungría i Elena Tablada es van divorciar el 2022, els seus constants enfrontaments judicials han tensat la situació econòmica de la parella. Una batalla judicial que gira entorn a la custòdia de la seva filla Camila, de 4 anys.

Ara, el matrimoni es troba en una nova fase de conflicte sobre l'educació de la petita. Segons ha explicat Elena Tablada, la nena assisteix a un col·legi triat pel seu pare, que es va comprometre a pagar-lo de la seva butxaca. No obstant això, l'empresari ara demana que, com la resta de despeses, s'afronti a mitges, cosa amb la qual ella no està d'acord.

Actualment, és la dissenyadora (i exparella de David Bisbal) qui té la custòdia completa de la seva filla. Una decisió que Javier Ungría no va dubtar a recórrer i que complica molt més la situació de tots dos. Per sort, la petita és l'única cosa que l'exmatrimoni té en comú, ja que durant la seva relació mai van voler invertir o comprar béns de forma conjunta.

| Mediaset

Per tot això, Javier Ungría no s'ha tallat en assenyalar Elena Tablada com la veritable culpable del tancament del seu local al centre de Madrid.