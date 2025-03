La confessió de Cristina Medina (Nines) sobre el seu possible retorn a 'La que se avecina'

Ja fa gairebé quatre anys de la sortida de Cristina Medina de 'La que se avecina'. L'actriu que encarnava a Nines Chacón va haver de deixar la sèrie de Telecinco per motius de salut. Va ser el 2021 quan se li va detectar un càncer de mama que la va obligar a deixar la ficció per centrar-se en el seu tractament.

Tanmateix, des de la seva sortida, els seguidors de la mítica sèrie han estat esperant el seu retorn. Molts encara la recorden com la malhumorada Nines Chacón, un dels personatges més estimats i longeus de 'La que se avecina'. A més, la seva recuperació coincideix amb un moment en què la sèrie d'Alberto i Laura Caballero està perdent part del seu repartiment habitual.

| Mediaset

José Luis Gil, més conegut com Enrique Pastor, continua recuperant-se d'un ictus que va patir fa uns anys. També abandonen la sèrie Ricardo Arroyo (de fet, vèiem morir a Vicente, el seu personatge des de la primera temporada) i Fernando Tejero, que encarnava al ja mític Fermín Trujillo. Per això, ja completament recuperada, sorgeix el dubte sobre si Cristina Medina tornarà a 'La que se avecina'.

Una possibilitat que la pròpia actriu no descarta. "Com a comiat dels fans sí que podria ser bonic" donar-li un final al personatge", confessava Cristina Medina durant una entrega de premis a Sevilla. Tanmateix, també aclareix que encara no ha rebut cap proposta formal per tornar-se a posar en la pell de Nines.

| Mediaset

"Això també estarà en mans dels productors i guionistes, a veure si se'ls acut alguna cosa", declarava l'actriu, recordant amb afecte els seus moments a 'La que se avecina'. "No ho he parlat amb ningú i a mi tampoc m'han trucat, que és que ja això és com una altra vida", tancava el tema.

En aquest temps allunyada de les càmeres, Cristina s'ha convertit en una activista i inspiració per als malalts oncològics. Segons l'actriu, patir un càncer és "una patacada a tota la teva cara que et deixa fora de combat". Al juliol farà quatre anys que Cristina va ser diagnosticada amb càncer de mama i, segons la pròpia actriu, no és fins ara que es veu "més o menys" com estava abans.