Sonsoles Ónega es veu obligada a aturar 'Y ahora Sonsoles' per una persona del públic

No és el primer cop que Sonsoles Ónega es veu obligada a aturar el programa de 'Y ahora Sonsoles' pel que arriba a passar entre el públic. Fa uns dies, per exemple, un senyor es va adormir enmig d'una entrevista i la presentadora no va tenir cap inconvenient a cridar-li l'atenció amb humor.

Adormir-se és una cosa completament normal, especialment després de dinar, quan una migdiada es converteix en costum per a molts. Tanmateix, el problema sorgeix quan la son et venç mentre formes part del públic d'un programa en directe, on cada gest queda exposat davant les càmeres.

Ahir, a l'espai de la tarda, no hi va haver becaines, però sí un incident que va generar preocupació entre la presentadora i el seu equip. Tot va passar al voltant de les 18:00, just quan Sonsoles Ónega es desplaçava a una altra zona del plató per donar pas a la secció de successos.

En entrar al set principal i començar a saludar els col·laboradors, entre ells Valeria Vegas, es va adonar que una senyora del públic no parava de tossir. "Què li passa? S'ofega? Està bé?", li preguntava apropant-se a ella. En adonar-se d'aquesta situació, la càmera es dirigia al lloc.

| Atresmedia

Ràpidament va entrar una persona de realització mentre la senyora bevia aigua sense parar intentant evitar l'ennuegament. Davant d'aquesta situació en què el programa havia de continuar, Sonsoles Ónega li va recomanar absentar-se uns segons del plató i tornar quan es recuperés. "Vinga, surti una mica i ara torni a entrar".

"Ara torni, eh? Que m'agrada a mi...", li deia Sonsoles mentre l'ajudava a incorporar-se del seient i a agafar el seu bastó, amb el suport també del realitzador del programa. La dona va agrair el gest, i la presentadora va demanar un aplaudiment a la resta del públic com a mostra d'afecte i suport.

En audiències, Sonsoles Ónega es manté forta una tarda més. El programa de la tarda, 'Y ahora Sonsoles', es va convertir ahir en líder tot i que va baixar en percentatge amb un 10,6% de share i 751.000 espectadors.