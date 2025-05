Sonsoles Ónega obligada a demanar disculpes a Colate després d'una pregunta molt delicada

L'entrevista de Sonsoles Ónega a Colate Vallejo-Nágera no ha arribat en un moment fàcil per a ell. L'empresari travessa una situació personal complicada, ja que la seva exparella i mare del seu fill, Paulina Rubio, ha estat acusada de presumptament agredir el menor que tenen en comú. La cantant s'ha defensat afirmant que només es va tractar d'una reprimenda per un mal comportament del nen. Amb aquest context delicat, l'entrevista, que ja estava pactada des de feia setmanes, va prendre una càrrega emocional inesperada.

Tot i que Colate va intentar esquivar el tema per la sensibilitat de l'assumpte, Sonsoles no va evitar la pregunta, i ell, finalment, va respondre amb cautela. Va ser una intervenció marcada per la tensió, en què va intentar mantenir la calma sense entrar en massa detalls, conscient de l'impacte mediàtic que podria tenir qualsevol declaració.

En ple ull de l'huracà, l'invitat no ha volgut parlar del menor, però sí defensar-se. "He de donar la meva opinió quan es passen una mica amb mi", ha expressat sense negar el seu dolor: "No és agradable, és una cosa que evidentment t'afecta i et preocupa. Cal ser fort".

| Atresmedia

El moment incòmode va arribar quan Sonsoles Ónega va voler comprendre en quina situació estaven legalment, ja que els procediments de la justícia mexicana són diferents dels del nostre país. L'objectiu de la presentadora era explicar als espectadors la figura del tutor legal que té l'objectiu de vetllar pels interessos del menor.

Va ser aleshores quan Colate Vallejo es va mostrar visiblement molest i sense saber per on sortir. "M'estàs posant en un compromís. És un tema molt desagradable". Per això, Colate va intentar tancar la conversa aclarint les raons per les quals s'ha vist tan afectat. "Aquesta entrevista estava pactada des de fa molt de temps, tres o quatre setmanes o més, però han passat aquestes coses. Com que no s'ha pogut canviar, doncs aquí estic, però no vull entrar massa".

La conductora de 'Y ahora Sonsoles' ha entès perfectament el mal tràngol pel qual estava passant Colate, però també ha reivindicat la seva tasca com a periodista. "Si jo no et pregunto avui a les 8 estic als torns signant la liquidació. Directament em fan fora".

Tot i així, Colate Vallejo va complir amb el compromís adquirit amb el programa i va respondre totes les qüestions plantejades, fins i tot aquelles més delicades. La càrrega emocional del moment va ser evident, i en un instant especialment commovedor, no va poder contenir les llàgrimes. Es va trencar en ple directe, visiblement afectat pel dolor acumulat.