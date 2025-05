Xavi Lock, destrossat després de descobrir el veritable assassí de la Jana a 'La Promesa'

La tensió continua augmentant a 'La Promesa' i el misteri al voltant de la mort de la Jana fa un gir inesperat. En Curro i la Pía continuen investigant a la recerca del veritable culpable, decidits a destapar la veritat. Encara que al principi totes les sospites apuntaven a la Cruz, en Curro (Xavi Lock) està convençut que la seva tia no té relació amb el que ha passat.

Després d’exhumar el cos de la Jana, van confirmar l’impensable: va ser enverinada. El primer assenyalat va ser el capità Lorenzo de la Mata, la proximitat del qual amb un expert en verins va despertar seriosos dubtes. No obstant això, la investigació va fer un gir quan va aparèixer un nou nom: Jacobo. Les pistes que el relacionen amb una joieria juntament amb la possibilitat d’haver contractat un sicari per fer caure la Jana del cavall van obrir una altra línia d’investigació.

Però el que ningú no esperava era la impactant revelació que en Curro acaba de fer-li a la Pía: "Realment saps qui va matar la Jana?", li pregunta ella. "Jo la vaig matar", respon ell, destrossat a 'La Promesa' .

La Pía, desconcertada, gairebé no pot assimilar les seves paraules. "En Manuel la va matar, i la Catalina i la Martina també", afegeix en Curro, personatge de Xavi Lock a 'La Promesa'. "La Jana, quan estava inconscient, no podia ni menjar, no podia ni beure com una persona normal. Nosaltres li anàvem mullant els llavis amb un drap. No se n’adona? El verí era a l’aigua, i a la gerra d’aigua. Tots li anàvem donant a poc a poc, fins a matar-la. Nosaltres la vam matar. Jo la vaig matar, i jo no puc amb això", confessa, completament trencat.

"Jo sé que ha de ser terrible pensar que hagis pogut cooperar, encara que sigui innocentment, en la mort de la teva germana, però en aquest cas només hauries estat un instrument", intentava consolar-lo la Pía.

Malgrat el seu dolor, en Curro, interpretat per Xavi Lock a 'La Promesa', es veu incapaç de guardar el secret. Tanmateix, la Pía li insisteix que és fonamental que no reveli el que ha descobert, especialment al seu germà: "Et demano si us plau que deixis de torturar-te amb aquests pensaments perquè no serveixen per a res. No ho expliquis a ningú, especialment no li ho diguis al teu germà Manuel, perquè l’acabaràs d’enfonsar".

Encara que en Curro se sent responsable, la pregunta crucial continua sense resposta a 'La Promesa'. Qui va enverinar l’aigua? I qui va disparar a la Jana?