Sonsoles Ónega crida l'atenció a un espectador que s'adorm al seu programa

Els programes que s'emeten a la franja de la tarda solen ser magazins que combinen diferents continguts com entrevistes, reportatges, entreteniment, notícies d'actualitat, cultura i altres temes variats. És un format dinàmic i amè, pensat per a un públic ampli. Solen acompanyar-nos després de dinar i, com a bon espanyol, alguna que altra vegada… una migdiada cau al nostre sofà.

Adormir-se és una cosa del més normal, però el problema arriba quan et passa sent part del públic d'un programa en directe. Això és precisament el que li ha passat a un home del públic de 'Y ahora Sonsoles'. Un moment curiós, ja que el programa dura tres hores i no és la primera vegada que alguns assistents cauen rendits pel cansament.

Tot va succeir en l'emissió del 22 de maig, mentre Sonsoles Ónega entrevistava una víctima d'estafa. En ple directe, un espectador va tancar els ulls i semblava haver-se adormit. La presentadora no va passar per alt l'escena i, sense dubtar-ho, es va acostar a l'home per retreure-l'hi.

| Atresmedia

Va ser en acabar l'entrevista i donar pas per rebre Roberto Brasero quan la conductora de 'Y ahora Sonsoles' es va acostar a l'home a la grada. "Avui no tindré una conversa d'ascensor amb ell. No preguntaré a Roberto Brasero si plourà dissabte que hi ha comunions", va començar introduint el tema. No sense abans fixar-se en els integrants del públic i dirigir-se a l'home.

"Se m'ha adormit vostè una estona abans", espetava Sonsoles Ónega davant la negativa del senyor. "No, home que no. Quan estava jo aquí parlant amb María a l'escapada de la solitud", va prosseguir argumentant visiblement molesta.

"L'he sentit roncar", insistia la presentadora amb cert humor. Sonsoles Ónega s'ha pres aquesta situació des del riure, revelant que no li ha cridat l'atenció abans per respecte a la seva entrevistada: "I a punt he estat d'aixecar-me, però no podia fer-li això a María".

A més, li va advertir que, si torna a passar, es veurà obligada a fer-li un examen. "El dia que el trobi adormit li faré unes preguntes sobre l'entrevista que estigui fent". I va acabar recriminant-li el següent: "S'ha fet vostè una becaina que no hi ha dret".