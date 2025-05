Nacho Abad diu adeu a una cara molt important d''En boca de todos' a Cuatro

'En boca de todos' i sobretot el seu presentador, Nacho Abad, s'acomiaden d'una figura clau en la realització del programa. Fa dos dies s'acomiadava el seu director, Antonio Montilla, després de dos anys i mig dirigint aquest espai produït per la productora Mandarina.

D'aquesta manera, el programa matinal diu adeu al seu director el qual anunciava a través de les seves xarxes socials la seva marxa. Ho feia amb un agraïment a tots els treballadors que fan possible que dia a dia l'espai informi sobre l'actualitat més pura.

"Avui ha estat el meu últim dia dirigint 'En boca de todos'. He tingut la sort de comptar amb un equip insuperable en l'humà. Us estimo", escrivia al seu compte de X, acompanyat per diversos noms de companys i la productora, agraïnt dos anys que va qualificar d'inoblidables. "I tot gràcies a Begoña Padrón, Pedro Ravalderia, Santi Botello i Diego Alfaro, Mandarina, que m'han regalat aquests 2,5 anys inoblidables".

| Mediaset

A més de dedicar unes paraules d'agraïment al seu equip, el periodista també va voler expressar la seva gratitud als seus caps i companys de Mediaset pel suport i l'afecte rebuts durant aquests dos anys. "I gràcies als meus caps i companys de Mediaset pel seu suport i afecte", va escriure al seu compte de X. El missatge va ser acompanyat per una imatge seva al capdavant del programa i una altra en què apareix envoltat de l'equip amb qui ha compartit aquesta etapa professional.

Després de la seva sortida, la direcció del programa d'aquest divendres ha estat a càrrec de Carlos Ribé, qui també lidera 'Código 10', l'espai de prime time que presenta Nacho Abad i que tracta casos de true crime i els successos més rellevants de l'actualitat a Cuatro.

El programa d'ahir de 'En boca de todos' va aconseguir a Cuatro un 5,37% de share, una xifra que reflecteix un rendiment sòlid dins de la seva franja. En termes d'audiència, això es tradueix en 153.380 espectadors que van sintonitzar l'espai.