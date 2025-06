'Socialité' revela el costat fosc d'Ángel Cristo JR amb unes imatges del seu passat

'Socialité' ha rescatat unes imatges que tornen a posar Ángel Cristoo JR al centre de la polèmica. Es tracta d’un tens enfrontament gravat el 2011, fins ara inèdit a televisió. A les imatges, el fill de Bárbara Rey reacciona de manera violenta davant la presència d’un reporter als voltants del seu domicili.

El vídeo, originalment gravat pel programa 'Vuélveme loca', mostra com un periodista s’acosta a casa seva per demanar-li una valoració sobre unes declaracions de la seva mare. Van ser les paraules de Bárbara Rey al 'Deluxe' sobre la seva "nit d’amor" amb Chelo García-Cortés. L’escena, aparentment tranquil·la, es transforma en un moment d’alta tensió quan Ángel Cristoo JR interpreta que el reporter està envaint la seva propietat privada.

"Estàs a casa meva, et puc tocar", li etziba cridant mentre l’agafa pel braç per apartar-lo de la rampa del seu garatge. Tot i que el reporter insisteix que es troba a la via pública, Ángel Cristoo JR no dona treva i amenaça amb llençar el micròfon. "<strong>Vols que et llenci el micro a prendre pel cul?</strong>", li diu.

| Mediaset

La situació escala amb més crits per part d’Ángel Cristoo JR, visiblement alterat per la presència de les càmeres. "Què hi fas aquí? T’estic dient que no entris a la meva rampa, estàs a la meva rampa, no pots passar-hi. Què hi fas allà, provocar-me perquè tinguin imatges bones?", increpa al periodista.

Durant l’incòmode enfrontament, el reporter intenta calmar la situació recordant que simplement està complint la seva tasca informativa: "Som uns manats i ens toca preguntar". Tanmateix, el germà d’Ángel Cristoo JR no atén raons i continua amb la seva actitud hostil. "Què et passa, per què et poses tan nerviós, Àngel?", arriba a preguntar-li el periodista, cosa que només contribueix a exacerbar l’enuig, amb fins i tot amenaça de trucar a la policia.

Després de l’emissió del vídeo, María Verdoy va sortir a 'Socialité' en defensa del reporter: "Conec en Nacho, és un magnífic professional i només està fent la seva feina. No estava intentant provocar ningú per intentar donar un espectacle que al final ha donat ell solet". Antonio Santana també va ser taxatiu: "Aquí queda retratat Àngel. I després ell també ha estat partícip d’aquest espectacle, que ell deia que era un circ".