Per què 'Cuarto Milenio' retarda avui el seu horari i a quina hora comença a Cuatro?

Els espectadors de 'Cuarto Milenio' hauran d'esperar una mica més del que s'esperava per gaudir d'una nova entrega aquest diumenge 15 de juny. El programa d'Iker Jiménez i Carmen Porter començarà una hora més tard de l'habitual, a les 22:40h, a Cuatro.

El motiu no n'és cap altre que l'emissió del partit del PSG contra l'Atlético de Madrid al Mundial de Clubs a Telecinco des de les 21h. Per tal que 'Cuarto Milenio' no coincideixi amb el partit, Mediaset ha decidit endarrerir la seva emissió a les 22:40h, tot i que el partit acabarà previsiblement més a prop de les 23h. En el seu lloc, des de les 21:25h, Cuatro emetrà una reposició de 'First Dates'.

Cal destacar que, en aquesta entrega, 'Cuarto Milenio' comptarà amb la presència del periodista i escriptor Javier Sierra, que abordarà els enigmes entorn de la resurrecció de Jesús de Natzaret. D'altra banda, Javier Pérez Campos, periodista, escriptor i reporter del programa, aprofundirà en la figura i obra de William Barrett. Va ser professor de Física Experimental de la Universitat de Dublín, científic que va investigar l'estrany fenomen de les visions al llit de mort.

A més, 'Cuarto Milenio' analitzarà un suposat avistament ufològic que va tenir lloc a principis dels anys 50 al paratge natural del Torcal d'Antequera. El programa comptarà amb l'ajuda de l'investigador i escriptor José Antonio Caravaca.

En audiències, durant el mes de maig, 'Cuarto Milenio' va registrar un bon 6,7% i 746.000 espectadors. El programa d'Iker Jiménez també es va situar per sobre de la seva competència directa, laSexta, en la seva franja d'emissió (5,9%). 'Cuarto Milenio' va créixer fins al 8,2% en target comercial i al 8,4% en el públic d'entre 45 i 54 anys.

Recordem que 'Cuarto Milenio' comptarà ben aviat amb un spin-off, titulat 'New York Killers', que s'emetrà a Mediaset Infinity, nova plataforma substituta de Mitele. El nou format abordarà els successos més impactants ocorreguts a la ciutat que mai no dorm. Estarà conduït per Mamen Sala i produït en col·laboració per Alma Productora Audiovisual, especialista en temes de misteri i investigació.