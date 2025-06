Bárbara Rey s'enfonsa com mai després del que s'ha emès d'Ángel Cristo JR a 'De Divendres'

Bárbara Rey ha reaparegut al plató de 'De Viernes' coincidint amb el llançament de les seves esperades memòries. I ho ha fet afrontant un dels moments més delicats de la seva vida: la tensa relació amb el seu fill, Ángel Cristo JR. Bárbara Rey, visiblement afectada, ha hagut de reviure episodis molt dolorosos en enfrontar-se en directe a imatges inèdites de la darrera intervenció del seu fill a 'De Viernes'.

Les imatges mostraven Ángel Cristo JR completament descontrolat, en un estat d'exaltació que ha impactat tothom a 'De Viernes'. Bárbara Rey no ha pogut contenir les llàgrimes en escoltar els seus crits. Tot i que ha confessat que no l'ha agafat per sorpresa, el dolor continua present: "Em fa molta pena, un dolor immens, però no em sorprèn".

"El que sí que em pot sorprendre és que es posi d'aquesta manera per una carta on parla malament del pare quan ell no va tenir relació amb ell des que era molt jovenet. I, en canvi, hagi dit la quantitat de barbaritats que ha dit de mi. Em produeix una enorme tristesa veure'l així", deia amb la veu entretallada.

| Mediaset

El patiment ha estat tal que Bárbara Rey ha demanat aturar l'emissió de les imatges: "No puc continuar veient-ho". Entre sanglots, afegia: "És molt fort, sempre he intentat que ningú sabés res, però bé, ja està, no vull parlar. Al meu fill l'he estimat sempre".

Sobre la possibilitat d'una reconciliació, Bárbara Rey ha estat clara i ferma: "Si vols que et digui la veritat he arribat a una tessitura a la meva vida, sé el que he fet pels meus fills, he fet pels dos el mateix i estic aprenent a estimar-me, a tirar endavant i a que les coses que per molt importants que creguem que són tinguin menys importància. Si em perdona o no després del que m'ha fet, no em preocupa".

"Hi ha moltes dones que passen per la mateixa situació que hem passat la meva filla i jo, a la vida cal ser valenta. El fet de tenir un fill que tingui la teva sang no vol dir que deixis que et destrueixi. Això ho recomano a qualsevol mare que estigui passant per una situació semblant", explicava amb franquesa Bárbara Rey a 'De Viernes'.

"Arran d'això m'he trobat amb centenars i milers de dones que pateixen moltes coses a través dels seus fills. No ho podem permetre, donem la vida per ells, però arriba un moment en què un ha de sobreviure. I si això vol dir que un no ha d'estar amb un fill, no s'hi està", sentenciava la convidada.