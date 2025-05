Ana Hermínia reapareix i revela el nou projecte d'Ángel Cristo lluny de televisió

Després de mesos desapareguda, Ana Herminia ha decidit parlar i ho ha fet amb una notícia que podria canviar el rumb de l'actualitat mediàtica. Ángel Cristoo JR ha decidit llançar-se a escriure les seves memòries. Un projecte personal que arriba en plena compte enrere per a la publicació del llibre de la seva mare, Bárbara Rey, però que, segons afirma la seva parella, no té relació amb aquest llançament. Unes paraules amb les quals Ana Herminia ha reaparegut després del seu pas per 'GH DÚO' al gener, que va provocar la seva desaparició de tots els mitjans.

En declaracions a Europa Press, l'exconcursant del reality de Telecinco no va dubtar a confirmar que el fill de la vedette està preparant un buscat relat íntim de la seva vida. Aquest tindria la intenció d'explicar, per fi, tot allò que encara no ha sortit a la llum. Unes paraules sorprenents tenint en compte tot el que Ángel Cristoo JR ja ha explicat als platós de televisió en els últims dos anys.

"Àngel ja ho té pensat i també. Ja abans que ell parlés, això estava sobre la taula. Que més aviat escrigués un llibre, el que passa és que es van donar les coses així. Tant de bo que es pugui publicar el que realment no ha sortit. I això seria el bonic i interessant", va explicar Ana Herminia.

| Mediaset

Amb les seves paraules, Ana Herminia suggereix que aquesta idea porta temps gestant-se i que no respon a un intent de contrarestar la repercussió mediàtica de l'obra de Bárbara Rey. Més aviat obeeix a una necessitat personal d'Ángel Cristoo JR de deixar per escrit la seva història.

I és que Ángel Cristoo JR, qui en els últims mesos ha estat al centre de l'huracà familiar i mediàtic després del seu pas per 'Supervivientes', sembla decidit a compartir la seva versió dels fets, sense filtres. "No és per resposta ni res. Simplement vol. Ell volia plasmar totes les seves coses i totes les seves vivències i ja està", va insistir Ana Herminia, marcant distància amb qualsevol interpretació oportunista.