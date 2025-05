Ángel Cristoo JR esclata en directe i assenyala l'organització de 'Supervivientes'

La calma es va trencar a 'De Viernes' durant l'entrevista amb Ángel Cristoo JR, qui va protagonitzar un moment de tensió en enfrontar-se a Javier Mouzo, exconcursant de 'GH DÚO 3'. La discussió va girar al voltant d'un episodi controvertit ocorregut dins de la casa de Guadalix, on Ana Herminia va denunciar una agressió. No obstant això, aquesta va ser desmentida per les imatges emeses pel programa.

Malgrat que 'Gran Hermano' va aclarir que no va existir tal agressió, Ángel Cristoo JR va tornar a insistir en l'assumpte, llançant dures crítiques. Visiblement alterat, va mostrar al seu mòbil unes imatges per posar en dubte la versió oficial: "Tu dius carícies, però no han posat els cops. Vull saber per què no s'ha posat això".

Santi Acosta va haver d'intervenir a 'De Viernes' per intentar apaivagar els ànims i va demanar a Ángel Cristoo JR que es calmés. No obstant això, aquest va seguir defensant la seva postura amb contundència: "No passaré per això, Santi, no ho permetré. Això no es va veure i ja no ho toleraré. Aquí no s'han posat totes les imatges".

| Mediaset

Amb aquestes paraules, Ángel Cristoo JR va acusar directament l'organització de 'Gran Hermano' de manipulació i d'ocultar informació clau. Davant d'aquestes acusacions, Beatriz Archidona va prendre la paraula: "No qüestionarem la feina de moltes persones que treballen en aquest programa i, sobretot, no es tolerarà una agressió. En tot cas, això tampoc és una agressió i, si l'organització del programa hagués vist qualsevol indici d'agressió, haurien pres mesures".

No obstant això, Ángel Cristoo JR no es va detenir aquí i va rememorar un altre conflicte que va protagonitzar durant el seu pas per 'Supervivientes' el 2024. "A Arantxa del Sol no la van fer fora, la va fer fora el públic. No van prendre mesures, així que això és molt relatiu. Va estar dues setmanes cobrant a l'illa, sabent que m'havia pegat". Amb aquestes paraules, Ángel Cristoo JR va tornar a qüestionar la gestió de Telecinco en els seus realities, denunciant una suposada falta de protecció cap a ell.

La tensió va arribar al seu punt màxim i Santi Acosta es va veure obligat a detenir l'entrevista per evitar que la situació anés a més: "Parem aquí, no escalarem això més".