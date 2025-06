Bárbara Rey paralitza 'De Divendres' amb una acusació contra el marit d'Ángela Portero

La visita de Bárbara Rey al plató de 'De Viernes' va acabar convertint-se en un cara a cara carregat de retrets amb Ángela Portero. La convidada va repassar alguns dels moments més significatius de la seva vida, com la seva enigmàtica trobada amb Adolfo Suárez, negada en el seu dia per la secretària de l'expresident. Bárbara Rey va parlar obertament sobre els amors que apareixen al seu llibre, alguns d'ells recollits en un vídeo recopilatori que va acompanyar l'entrevista.

Tanmateix, Ángela Portero no va trigar a qüestionar la versió oferta per Bárbara Rey, trobant a faltar noms que, al seu parer, haurien d'haver estat inclosos: "Tu parles de molta gent. Amb els que són vius, no dius les dades i amb els que són morts, sí que parlem amb tranquil·litat. A excepció d'aquells amb qui et van fer fotos, gairebé totes propiciades per tu, confabulada amb algun fotògraf".

Les paraules no van caure en sac foradat i Bárbara Rey va respondre amb ironia i un dard directe a 'De Viernes': "Sí, jo em confabulo molt. Ho vaig aprendre del teu marit".

| Telecinco

"Jo no he tingut ningú perquè jo no he venut cap exclusiva i això ho sap molt bé Chelo García Cortés", afegia Bárbara Rey a 'De Viernes'. Ángela Portero, per la seva banda, no va deixar passar l'oportunitat d'al·ludir a Antonio Montero, insinuant que ell sí que li va fer fotos, un assumpte que va quedar pendent per ser tractat més endavant a l'emissió.

Intentant reconduir la situació, Bárbara Rey va llançar un avís clar a la periodista de 'De Viernes': "Ángela, carinyo, no he vingut disposada a discutir amb tu i que em diguis coses que no pots demostrar i que no són certes... Llavors, si segueixes en aquest pla, em limitaré a no contestar-te. No m'agradaria que fos així perquè tu saps que jo soc híper amable, però no m'agradaria haver d'arribar a aquest límit perquè vull que sigui una nit de joia, de pau i d'alegria".

| Telecinco

Tot i això, Ángela Portero va insistir en el seu argument reformulant la seva pregunta sobre si la vedet hauria inclòs més noms en cas de tractar-se d'unes memòries pòstumes. Bárbara Rey, amb un toc d'humor, va replicar: "Per exemple el teu". Unes paraules que van provocar una reacció encara més molesta per part d'Ángela Portero, que va respondre sense embuts: "No soc aquí per aguantar bajanades".

D'aquesta manera, Bárbara Rey no va dubtar a aconsellar públicament la seva interlocutora: "La majoria de vegades que et poses en aquesta tessitura, no agrades a ningú. I t'ho dic perquè ets una molt bona professional". A això Ángela Portero va replicar a 'De Viernes': "Vaja, home, quina llàstima".