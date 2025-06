L'última actuació de la Melani a 'Tu Cara Me Suena' de la qual tothom parla

La desena gala de 'Tu cara me suena' ha tingut un nom propi: Melani.La jove artista, que acaba de fer 18 anys, va oferir una actuació memorable en transformar-se en Shakira i interpretar el tema "Inevitable". Amb una caracterització impecable i una veu que fregava l'impossible, Melani va aconseguir una imitació que quedarà gravada a la memòria del programa.

La seva actuació no només va ser tècnicament impecable, sinó també emocionalment aclaparadora. Des dels primers compassos, va quedar clar que el que estava passant a l'escenari era especial. En acabar, tot el plató de 'Tu cara me suena' es va ensorrar en aplaudiments: companys, jurat i públic es van posar drets per ovacionar-la.

"L'hem imitat moltes vegades en aquest programa, però estem davant la millor imitació de Shakira de la història", va afirmar Manel Fuentes.

| Atresmedia

El jurat de 'Tu cara me suena' va coincidir a valorar l'actuació com una fita dins del format. Chenoa va destacar amb contundència: "Shakira té 3200 ingredients, no n'has deixat cap a la cartera... Aquí hi ha un problema molt gros. No és que ho facis molt bé, ho fas sublim, i això és un problema per al jurat". Per la seva banda, Àngel Llàcer no va voler deixar passar l'oportunitat de donar un consell: “Cuida't molt, perquè tu ets el teu tresor més gran”.

La nit va ser especialment simbòlica per a Melani, que va celebrar el seu aniversari en directe. L'equip de 'Tu cara me suena', entre abraçades i rialles, li va cantar el “Cumpleaños feliz” i la va sorprendre amb un pastís. "Vas començar sent menor d'edat i ja tens 18 anys", va recordar Manel Fuentes, en un moment carregat d'emoció.

A més d'emocionar el públic, Melani va aconseguir alçar-se com a guanyadora de la gala per tercera vegada aquesta temporada. Ho va fer amb una puntuació perfecta: 24 punts, amb la màxima valoració tant del jurat com del públic. Chenoa, en lliurar-li la seva puntuació, no va escatimar en elogis: "No tens rival, ets un descobriment per a mi i, quan treguis àlbum, jo soc la primera que me l'enduc".