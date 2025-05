Beatriz Archidona paralitza 'De Viernes' pel que s'atreveix a dir Carlos Calderón

El plató de 'De Viernes' va viure una nova jornada d'intenses disputes entre Laura Cuevas i Carlos Calderón. La parella continua sent el focus d'atenció en els programes de Telecinco a causa de l'explosiva ruptura que manté en suspens l'audiència. Aquesta és la segona setmana consecutiva que ambdós es presenten al programa, i l'ambient no ha fet més que escalfar-se.

Poc abans, 'Tardear' havia aixecat sospites sobre la veracitat de la separació, insinuant que tot podria ser una jugada mediàtica dissenyada per augmentar la repercussió de la ruptura. Segons l'espai, tant Laura Cuevas com Carlos Calderón haurien planejat tot amb la intenció de treure profit de la seva escandalosa separació. Malgrat aquestes especulacions, 'De Viernes' va continuar donant-los veu, cosa que va permetre que els protagonistes del drama exposessin les seves versions.

Una de les sorpreses va ser la intervenció de Daniela, assenyalada com la presumpta amant de Carlos Calderón. Al programa es va emetre una gravació en què Daniela suggeria, en diverses ocasions, continuar alimentant el culebró als platós. Els rètols de 'De Viernes' que acompanyaven el vídeo no deixaven lloc a dubtes: "Estem davant de dos muntadors de mig pèl?".

| Telecinco

La conversa va prendre un gir inesperat quan un dels tertulians va preguntar a Carlos Calderón sobre un emoticona d'albergínia que havia enviat en un dels seus missatges amb Daniela. La resposta de Carlos va sorprendre tothom: "Això va ser perquè aquest estiu em vaig fer una gayola i li vaig fer una foto. Ja ho he dit un munt de vegades".

Aquestes paraules van incomodar Beatriz Archidona, qui, visiblement molesta, no va dubtar a paralitzar 'De Viernes': "Jo no vull detalls com aquests, no cal!". "Mare meva, de veritat, per Déu", va afegir, expressant clarament el seu malestar.

A més, Santi Acosta es va veure obligat a intervenir per intentar calmar la parella, assegut entre ells: "No podeu parlar-vos així i no podeu faltar-vos el respecte d'aquesta manera". No obstant això, abans que el programa arribés al seu final, Beatriz Archidona va aprofitar per llançar una crítica final: "Laura, la setmana passada deies que un matrimoni així no podia trencar-se de sobte, i ara seguiu tirant-vos els trastos al cap. És normal que faci olor de muntatge!".