Terelu Campos frena en sec 'De Viernes' pel que arriba a dir Antonio Rossi

El desencontre entre Terelu Campos i Belén Rodríguez continua sent un dels temes més comentats a Telecinco. Després de creuar-se pels passadissos i no dirigir-se la paraula, van tenir una trobada al plató de 'Tardear'. Tot això ara ha estat traslladat a 'De Viernes', on van voler saber si la situació havia canviat.

"Vam tenir la trobada al plató i no hem tornat a parlar", va començar dient en directe a 'De Viernes', deixant clar que la relació amb Belén Rodríguez continua deteriorada. Al llarg de la seva intervenció, Terelu Campos va revelar que el distanciament es va produir per una sèrie de malentesos i situacions complicades, algunes de les quals no podien ser abordades a causa de qüestions judicials. "Ella sap perfectament el que li vaig dir quan vam acabar la conversa, que jo tenia una setmana complicada", va comentar.

La situació es va tensar quan els seus companys de 'De Viernes' van començar a indagar més sobre el motiu real de l'enfadament de Belén. Antonio Rossi va insinuar que la col·laboradora sabia molt bé "el que va fer" perquè la relació es trenqués. Això va fer esclatar Terelu Campos: "A què et refereixes, Antonio, amb aquesta acritud?".

| Mediaset

La conversa es va tornar més tensa quan Antonio Rossi va afegir que hi havia qüestions "judicialitzades" que implicaven a ambdues, i que Terelu Campos havia estat protagonista de certes situacions. "No, perdona, em perdonareu, jo vaig patir quan la meva mare tenia una grandíssima vulnerabilitat. Vaig patir el que s'estava fent en aquells moments", va assenyalar Terelu Campos, deixant clar que no oblida el que va succeir, malgrat els esforços per passar pàgina.

Antonio Rossi, per la seva banda, va intentar suavitzar la situació, suggerint que Belén Rodríguez potser no oblida "una altra cosa". No obstant això, Terelu Campos va deixar clara la seva postura: "Sóc zero rancorosa amb les persones que han format i continuen formant part de la meva família".

"Us recordo que jo treballava a 'Sálvame', i la direcció em va trucar per dir-me que Belén havia demanat enviar càmeres a casa de la meva mare", va explicar Terelu Campos. No obstant això, va ser Antonio Montero qui va intentar aprofundir en la raó del malestar de Belén Rodríguez: "En un moment delicat de la seva vida, tu no dones la cara per ella. Participes d'una forma gairebé còmica del que per a ella era una humiliació". Terelu, per la seva banda, no va dubtar a aclarir que la posada en escena del programa va ser el que va generar el seu distanciament amb Belén Rodríguez.

| Telecinco

En un intent per reparar les coses, Terelu Campos va revelar que després de l'enfrontament a Telecinco, va intentar parlar amb ella. "Li vaig dir que tan bon punt estiguéssim més tranquil·les parlaríem i m'explicaries tot el que posava en aquesta demanda", va concloure.