TV3 revela les seves noves cares del Telenotícies, amb la sortida de Ramon Pellicer

A partir d'aquesta tardor, TV3 farà un gir decisiu a la seva oferta informativa amb el llançament d'un renovat model de Telenotícies.Aquest projecte de 3Cat busca situar els continguts al centre de la seva estratègia, reforçant la seva vocació de servei públic i consolidant la seva posició com a mitjà de referència en llengua catalana. La transformació respon als reptes actuals de l'ecosistema informatiu, com la saturació de continguts, la proliferació de notícies falses, l'auge del consum digital i la pèrdua d'interès per l'actualitat tradicional.

Una de les principals novetats serà la renovació dels presentadors de les tres edicions del Telenotícies —Migdia, Vespre i Comarques—, cadascuna amb identitat pròpia. Com a novetat, el format del TN Migdia i TN Vespre tindran el mateix format durant tota la setmana.

D'aquesta manera, Anna Garnatxe s'incorpora juntament amb Xavi Coral al TN Migdia de dilluns a divendres. Els caps de setmana aquesta edició estarà a càrrec de Júlia López i Joan Raventós, que s'incorporen a la presentació, agafant el relleu de Ramon Pellicer i Cristina Riba. Per la seva banda, Núria Solé seguirà al capdavant del TN Comarques, centrat en històries locals i humanes.

| 3Cat

D'altra banda, el TN Vespre posarà l'accent en l'anàlisi i la contextualització dels temes clau del dia. Toni Cruanyes serà el seu rostre de dilluns a dijous, mantenint-se en el seu lloc. Per la seva banda, Raquel Sans, que abandona el TN Migdia, assumirà la presentació els divendres, dissabtes i diumenges del TN Vespre.

Els Telenotícies estrenaran també una nova imatge gràfica i sonora, i estaran plenament integrats en un ecosistema digital més ampli. En aquest context, 3Cat llançarà la plataforma 3CatInfo, concebuda com el punt de trobada informatiu per a la ciutadania en l'entorn digital.Aquest nou espai inclourà una web redissenyada, una app mòbil d'última generació i formats pensats específicament per a xarxes socials, com vídeos verticals i clips d'àudio breus.

| TV3

En paral·lel, es llançaran altres iniciatives com un butlletí setmanal, un pòdcast diari i nous canals de difusió a través de WhatsApp i Telegram. La programació 24 hores, tant en TDT com en FM, es reorganitzarà sota la marca 3CatInfo, amb una major presència de continguts en directe i anàlisi contextual. Per tant, aquesta marca agafarà el relleu el 3/24.

Tota aquesta transformació s'articularà des d'un nou plató central d'informatius, equipat amb tecnologia punta i dissenyat per adaptar els continguts a múltiples formats i canals. Aquest espai comptarà amb pantalles d'alta resolució, un sistema gràfic avançat i una realització més versàtil gràcies a cinc càmeres robotitzades Artimo. Són úniques al món, que permetran captures de gran qualitat i propostes visuals més dinàmiques i creatives.

A més, la nova estructura comptarà amb un equip especialitzat de verificació liderat per Carlos Baraibar.