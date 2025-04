Surten a la llum noves informacions sobre l'estat de salut de Jordi González

Després d'anunciar la seva retirada per problemes de salut, el retorn de Jordi González encara no s'ha produït. El presentador va estar de vacances a Colòmbia i en tornar a 'D Corazón', va començar a trobar-se molt malament.

L'última vegada que el vam veure va ser en una videotrucada amb Anne Igartiburu en el seu programa. Amb un aspecte visiblement esgotat i la veu afectada, el comunicador català va explicar la seva situació: "Estic malalt. Després de quinze dies de vacances, he agafat un refredat. Estic amb mal d'esquena, mal de coll, febre..."

Jordi González va dir que tornaria recuperat en una setmana, però gairebé tres mesos després, encara no ha tornat. "La setmana que ve, en teoria estic allà. Ahir vaig començar a sentir-me fatal. No sé què em va passar, em vaig posar a plorar, a tossir… Sol passar que quan estàs de vacances et poses malalt".

Durant aquest temps, el presentador travessa una delicada situació de salut que ha mantingut en privat. La seva absència prolongada de la pantalla ha generat preocupació entre els seus seguidors i ha fet saltar les alarmes. Ara, es coneixen noves informacions sobre el seu delicat estat de salut.

Ha estat l'entorn de Jordi González qui ha trencat el seu silenci confessant que el català ha estat "molt malament". Segons comunica el portal Informalia, el carismàtic presentador va estar molt "delicat" durant la seva estada a Colòmbia. Però, per fortuna, va poder tornar a Espanya per ser tractat en un hospital i ara, es recupera al seu domicili de La Finca, a Madrid.

"Ha estat molt més greu del que podeu imaginar. Han estat diverses les ocasions en què la situació va ser bastant crítica. A Colòmbia va ingressar en un hospital als pocs dies d'arribar perquè va començar a trobar-se molt malament, i ha estat ingressat fins que la situació va millorar. A finals de març, els facultatius van decidir que ja podia volar".

Ja a casa seva, on rep les cures diàries d'especialistes per recuperar-se, ha rebut la visita dels seus amics encara que "tampoc té moltes ganes de veure molta gent, almenys abans de posar-se del tot bé".

"Ell el que vol és estar fort com més aviat millor per tornar al programa que presenta a Televisió Espanyola. No us podeu imaginar les ganes que té de poder tornar a treballar", confessa la font del citat mitjà.