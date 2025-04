De què va 'El Jardinero', la sèrie que ha aconseguit ser la més vista de Netflix?

Només una setmana després de la seva estrena, 'El Jardinero' s'ha convertit en un dels grans èxits de Netflix. La plataforma va estrenar l'11 d'abril aquesta nova sèrie espanyola, un thriller romàntic format per sis capítols. Creat per Miguel Sáez Carral ('Ni una más'), 'El Jardinero' compta amb Álvaro Rico, actor conegut pel seu paper a 'Élite', com el seu gran protagonista.

'El Jardinero' narra la història d'Elmer i de la seva controladora mare, La China Jurado. És la gestora d'un viver que fa de tapadora d'un pròsper negoci clandestí d'assassinats per encàrrec. Per a Elmer, matar és la cosa més fàcil del món, ja que un accident el va privar de sentiments.

Tanmateix, quan planeja l'assassinat de l'encantadora Violeta, una mestra de guarderia, s'enamora d'ella. Ara, Elmer ha d'aprendre a estimar mentre la seva mare fa tot el possible per acabar amb la vida de Violeta.

| Netflix

D'aquesta manera, 'El Jardinero' està protagonitzat per Álvaro Rico ('Hasta el cielo: la serie', 'Sagrada Familia') juntament amb Cecilia Suárez ('La casa de las flores', 'Alguien tiene que morir') i Catalina Sopelana ('El cuco de cristal', 'Sky Rojo'), entre d'altres. 'El Jardinero' també compta en el seu repartiment amb Francis Lorenzo com Torres i María Vázquez com Carrera. Així com amb la col·laboració especial d'Emma Suárez com Sabela Costeira i Iván Massagué com Tony.

Més enllà d'Espanya, 'El Jardinero' està en el top 10 de 78 països. A més, és el número 1 en 21 aquesta setmana, com Argentina, Xile, Colòmbia, Panamà, Paraguai, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Veneçuela, Polònia, Romania, República Eslovaca, Ucraïna o Hongria, entre d'altres.

Cal destacar que el rodatge de 'El Jardinero' va tenir lloc principalment a Pontevedra, i també es va emmarcar a Toledo i Madrid.Aquesta nova sèrie de ficció està produïda per DLO Producciones, escrita per Miguel Sáez Carral i Isa Sánchez. Ha estat rodada sota la direcció de Mikel Rueda ('Veneno') i Rafa Montesinos ('El Inmortal'). A més, ha comptat amb la producció executiva de Miguel Lorenzo i José Manuel Lorenzo ('Ni una más', 'Dime quién soy').