Alejandra Rubio sentència Anabel Pantoja pel que s'ha vist amb la seva filla per Setmana Santa

La Setmana Santa ha reunit de nou la família Campos a Màlaga, ciutat amb la qual mantenen un fort vincle emocional des de fa dècades. Aquest any, la cita ha estat especialment significativa per a Alejandra Rubio i Carlo Costanzia, que va viure per primera vegada aquesta celebració. No obstant això, en base a la seva experiència, la jove també ha llançat una crítica a Anabel Pantoja pel que ha fet amb la seva filla en aquestes dates.

"A Carlo li ha encantat, se li ha fet curt també, hem estat pocs dies. Ell és creient, però no hi havia estat mai i va ser molt per a ell. La Setmana Santa de Màlaga s'ha de viure, impressiona", confessava Alejandra Rubio a 'Vamos a ver'.

No obstant això, la presència del seu fill Carlo va ser un tema que no va passar desapercebut. Encara que molts esperaven veure el petit en un acte tan simbòlic per als Campos, la col·laboradora va aclarir per què va decidir no portar-lo: "Jo al nen no l'he portat allà, amb tothom. És molt petit encara, molta gent pel carrer i tot..."

Aquest raonament va contrastar ràpidament amb l'actitud d'Anabel Pantoja, que sí va optar per compartir processó juntament amb la seva filla Alma a Còrdova i Sevilla. La comparació va sorgir en ple directe, quan la seva companya Giovanna González li va preguntar: "La vam veure amb la nena, portant-la. Tu això, per exemple, no ho has fet?"

| Europa Press

Alejandra Rubio va ser clara a marcar la seva diferència a 'Vamos a ver': "No, no. A mi, em sembla fenomenal que ella ho faci, però jo no", va respondre amb naturalitat, reafirmant la seva intenció de mantenir el seu fill allunyat del focus públic, almenys per ara.

D'altra banda, el seu estilisme durant el Dilluns Sant també va ser motiu de debat, especialment pel vestit blanc que va lluir. Pepe del Real va bromejar sobre l'atuendo recordant un consell tradicional: "La meva sogra em va dir que les noies han de portar les espatlles tapades. Estaves estupenda, però potser pujar-te una mica la màniga"

Lluny d'incomodar-se, Alejandra Rubio va respondre amb molta contundència: "Jo no he faltat el respecte a ningú, tinc 25 anys, em poso el que em dona la gana. No esteu acostumats a veure'm arreglada, no porta transparències i no se'm veu escot. La meva mare és la més carca per a aquestes coses i no em va dir res"