Santi Acosta paralitza 'De Viernes' i esclata pel que ha passat amb José Antonio León

L'ambient a 'De Divendres' es va tensar al màxim aquesta setmana després que Santi Acosta decidís intervenir amb fermesa en el conflicte que arrosseguen Carmen Alcayde i José Antonio León. La setmana passada, el col·laborador va protagonitzar un moment molt criticat en animar el públic perquè cridés "migajera" a Carmen Alcayde després de la seva actitud amb Montoya i Anita a 'Supervivientes'. La convidada es va sentir atacada, però va ser durant la publicitat de l'últim programa de 'De Divendres' quan la situació va escalar.

Segons va relatar José Antonio León en ple directe, Carmen Alcayde li va retreure fora de càmeres aquell episodi. "Ha vingut en publicitat a dir-me una cosa que es va parlar la setmana passada en directe i, ara, ho està utilitzant per fer-se la víctima. I em sembla absurd i em sembla que has tergiversat totalment l'idioma que tenim a la tele", deia el col·laborador de 'De Divendres'.

Tanmateix, aquesta vegada, a diferència del que va passar en l'emissió anterior, Santi Acosta no va romandre al marge. Tan bon punt va escoltar relatar el que havia passat entre bambolines, el presentador va decidir interrompre: "De tota manera, José Antonio, et demanaré que no expliquis coses que no puguis explicar del tot perquè això d'estar davant o darrere... Deixem-ho aquí".

| Mediaset

Lluny de recular, José Antonio León va insistir: "Si vols les explico". Tanmateix, Santi Acosta, ja visiblement molest, va ser contundent: "No, no volem que les expliquis perquè, si han passat fora, les deixem fora. No sé què ha passat ni ho vull saber".

Per la seva banda, Carmen Alcayde va trencar el seu silenci amb una confessió que va deixar clar el malestar que continua arrossegant. "Potser tinc un defecte, però l'altre dia em va molestar moltíssim que em diguessis migajera i que diguessis al públic que m'insultés", explicava aleshores. En aquell moment, Carmen Alcayde va ser humiliada sense que ningú la defensés des de la conducció de 'De Divendres'.

| Telecinco

Va ser llavors quan Santi Acosta va fer autocrítica, reconeixent que el seu silenci del divendres anterior va ser un error: "I aquí tens tota la raó. Va intervenir la Terelu, però jo havia d'haver intervingut".

Tanmateix, l'actitud de José Antonio León va tornar a xocar amb la sensibilitat de l'assumpte: "No ho puc consentir perquè no era que el públic l'insultés. El públic li estava dient això i vam fer una broma perquè ella en el drama és molt divertida. I, si no ho sap acceptar, que no ho assumeixi, però que no faci tant el drama i no sobreactuï tant".

Malgrat les seves explicacions, Santi Acosta va reiterar que no va ser apropiat el que va passar al plató: "No, no, José Antonio. No va estar bé dirigir el públic contra una convidada. Va intervenir la Terelu i jo ho vaig fer malament perquè vaig callar". Però el col·laborador va intentar relativitzar l'assumpte: "Quan ens interessa, acceptem les bromes; i quan no ens interessa, no acceptem les bromes".

Va ser aleshores quan Santi Acosta, visiblement cansat de la discussió, va tancar el debat amb una frase que va marcar el to definitiu del programa. "Normalment la direcció i el presentador són els que marquen els límits. La línia arriba fins aquí i avui arriba fins aquí", concloïa.